Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 30 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

FC Porto e Sp. Braga vão ser apitados por árbitros alemães na Liga Europa

30 set, 2025 - 12:44 • Lusa

Já o português António Nobre vai arbitrar a receção do Maccabi Telavive ao Dínamo Zabreb, num encontro em que vai ter Pedro Ribeiro e Nelson Pereira como assistentes e André Narciso como VAR.

A+ / A-

O alemão Harm Osmers vai arbitrar na quinta-feira a receção do FC Porto ao Estrela Vermelha, da Liga Europa de futebol, com o compatriota Tobias Stieler a estar na visita do Sporting de Braga ao Celtic.

De acordo com a UEFA, no encontro da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa, marcado para as 20h00 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, Osmers vai ter os compatriotas Dominik Schaal e Christian Gittelmann como assistentes e Bastian Dankert como videoárbitro.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Osmers, de 40 anos, vai dirigir pela primeira vez um jogo de uma equipa portuguesa, embora já tenha arbitrado a seleção lusa, na derrota frente à Croácia (2-1), num encontro de preparação em junho de 2024.

No Celtic Park, em Glasgow, na Escócia, num encontro que começa mais cedo, às 17h45, Lasse Koslowski e Mark Borsch vão ser os assistentes de Tobias Stieler, com Christian Dingert a ser o VAR.

Stieler, de 44 anos, volta a encontrar o Sporting de Braga, pouco mais de nove anos depois de ter estado na derrota em casa do Shakhtar Donetsk (2-0), na fase de grupos da Liga Europa de 2016/17.

O português António Nobre vai arbitrar a receção do Maccabi Telavive ao Dínamo Zabreb, num encontro em que vai ter Pedro Ribeiro e Nelson Pereira como assistentes e André Narciso como VAR.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 30 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado