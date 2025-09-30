FC Porto e Sp. Braga vão ser apitados por árbitros alemães na Liga Europa

O alemão Harm Osmers vai arbitrar na quinta-feira a receção do FC Porto ao Estrela Vermelha, da Liga Europa de futebol, com o compatriota Tobias Stieler a estar na visita do Sporting de Braga ao Celtic.

De acordo com a UEFA, no encontro da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa, marcado para as 20h00 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, Osmers vai ter os compatriotas Dominik Schaal e Christian Gittelmann como assistentes e Bastian Dankert como videoárbitro.

Osmers, de 40 anos, vai dirigir pela primeira vez um jogo de uma equipa portuguesa, embora já tenha arbitrado a seleção lusa, na derrota frente à Croácia (2-1), num encontro de preparação em junho de 2024.

No Celtic Park, em Glasgow, na Escócia, num encontro que começa mais cedo, às 17h45, Lasse Koslowski e Mark Borsch vão ser os assistentes de Tobias Stieler, com Christian Dingert a ser o VAR.

Stieler, de 44 anos, volta a encontrar o Sporting de Braga, pouco mais de nove anos depois de ter estado na derrota em casa do Shakhtar Donetsk (2-0), na fase de grupos da Liga Europa de 2016/17.

O português António Nobre vai arbitrar a receção do Maccabi Telavive ao Dínamo Zabreb, num encontro em que vai ter Pedro Ribeiro e Nelson Pereira como assistentes e André Narciso como VAR.