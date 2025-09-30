Liverpool perde, clubes de Madrid goleiam na Champions

O Liverpool perdeu no terreno do Galatasaray, por 1-0, e os clubes de Madrid, Real e Atlético, marcaram cinco golos, cada, a Kairat Almaty (5-0) e Eintracht Frankfurt (5-1), nesta terça-feira de Liga dos Campeões.

Victor Osimhen, de grande penalidade, aos 16 minutos, ditou a derrota do Liverpool, que fica com os mesmos três pontos com que iniciou a segunda jornada da fase regular. Fica em igualdade com o Galatasaray.

O Atlético celebrou a goleada ao Real Madrid (5-2) com nova goleada, agora diante do Eintracht. Os goleadores foram todos diferentes: Giacomo Raspadori, Robin Le Normand, Antoine Griezmann, Giuliano Simeone e Julián Álvarez. Jonathan Burkardt apontou o golo de honra dos alemães.

Já o Real lambeu as feridas com a sua própria goleada. Na visita ao Cazaquistão, Kylian Mbappé fez um hat-trick, e Eduardo Camavinga e Brahim Díaz completaram a vitória sobre o frágil Kairat, que também já passara por grandes dificuldades frente ao Sporting (4-1).

À falta da segunda leva de jogos desta jornada, o Real Madrid lidera a tabela com Bayern de Munique e Inter de Milã, todos com seis pontos. O Tottenham é a única equipa com quatro. Atlético de Madrid, Liverpool, Galatasaray e Eintracht integram o grupo dos clubes com três. O Kairat está em último, sem pontos e com o pior registo defensivo da prova.

Todos os resultados desta terça-feira: Kairat 0-5 Real Madrid, Atalanta 2-1 Club Brugge, Marselha 4-0 Ajax, Inter 3-0 Slavia de Praga, Chelsea 1-0 Benfica, Galatasaray 1-0 Liverpool, Pafos 1-5 Bayern, Bodo/Glimt 2-2 Tottenham, Atlético Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt.