Se gostava de ir ao Giuseppe Meazza, apresse-se: autarquia de Milão aprovou venda, segue-se a demolição

A câmara de Milão, no norte de Itália, aprovou esta terça-feira, 30 de setembro, a venda do estádio San Siro aos clubes AC Milan e Inter, um passo crucial antes da demolição do atual estádio e da construção de um novo.

Após mais de 11 horas de debate, envolvendo 239 alterações, a resolução sobre a venda do estádio e do terreno circundante, num total de 28 hectares, propriedade da cidade de Milão, foi aprovada às 03:46 (02:46 em Lisboa), por 24 votos a favor, 20 contra e duas abstenções.

O AC Milan e o Inter de Milão pagarão 197 milhões de euros pelo atual estádio e pelos parques de estacionamento adjacentes onde planeiam construir um novo estádio, que continuará a ser partilhado pelos dois clubes.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



O novo San Siro, com capacidade para 71.500 pessoas, deverá estar concluído em 2031 e custará 1,2 mil milhões de euros aos dois clubes. O projeto será dos gabinetes de arquitetura Foster + Partners e MANICA.

O atual estádio, um dos mais emblemáticos do futebol europeu, frequentemente comparado a uma catedral de betão, é o maior de Itália, com capacidade para 75 mil pessoas.