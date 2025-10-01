Brendan Rodgers. Braga “será um bom teste para nós”

O treinador do Celtic, Brendan Rodgers, prevê um jogo difícil contra o Sp. Braga, na quinta-feira, para a Liga Europa, esperando que uma vitória dê confiança à equipa e aos adeptos.

"O Braga começou a competição com uma boa vitória contra o Feyenoord [1-0]. Como a maioria das equipas portuguesas, são muito bem organizados", afirmou o norte-irlandês, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda jornada da fase de liga, em que os 'católicos' se estrearam com um empate 1-1 diante do Estrela Vermelha.

Rodgers admitiu que o Sp. Braga "talvez não esteja na melhor forma a nível nacional", face aos cinco jogos seguidos sem vencer na I Liga portuguesa, mas considerou que "isso é irrelevante", porque a Liga Europa "é uma competição diferente", como se pôde confirmar pelo triunfo dos arsenalistas sobre o Feyenoord (1-0).

"O último jogo deles demonstrou isso. É uma equipa de bons jogadores, um bom treinador, jovem e será um bom teste para nós", vincou.

Campeão há quatro épocas consecutivas, o Celtic é atualmente segundo na Liga escocesa, resultantes de quatro vitórias e dois empates em seis rondas, estando atrás do líder Hearts. Por outro lado, o clube foi inesperadamente eliminado no play-off da Liga dos Campeões pelo Kairat Almaty, do Cazaquistão, e caiu para a Liga Europa.

Rodgers afirmou que o Celtic "está preparado para a competição" e que esta partida é importante para progredir: "Se queremos ir longe nesta competição, precisamos ter de ter bons resultados em casa".

O treinador identificou a falta de golos como o principal problema para o desempenho dececionante desde o início da época, revelando, por outro lado, que o médio português Paulo Bernardo vai estar entre os convocados para o duelo de quinta-feira.

"O Paulo é um jogador que esteve muito bem desde que chegou aqui. Talvez não tenha jogado tanto quanto gostaria. No ano passado ele teve muitas lesões que o mantiveram fora. Mas ele voltou no verão e trabalhou muito. Obviamente tem um ou dois jogadores à frente dele, mas ele está a lutar pelo lugar, está em forma e eu espero que ele jogue amanhã", adiantou.

Questionado sobre um protesto silencioso anunciado pelos adeptos para quinta-feira, Rodgers disse "perceber as frustrações" e espera que um bom começo entusiasme as bancadas.

Também o guarda-redes Kasper Schmeichel salientou a importância do apoio dos adeptos: "Precisamos de golos, porque as pessoas vão gritar se nós marcarmos".

O dinamarquês disse esperar um Sp. Braga "agressivo", com jogadores "tecnicamente bons, muito bem estruturados e organizados".

"Será um jogo difícil, mas tenho a certeza que, se confirmarmos o nosso potencial, poderemos ganhar o jogo", afirmou.

Schmeichel revelou que segue o futebol português por ter vivido parte da infância no país, onde o pai, Peter, foi guarda-redes no Sporting, clube onde atualmente joga o compatriota Morten Hujlmand.

"É um lugar que sempre será especial para mim e para a minha família. Fizemos a nossa pré-época em Cascais este verão e foi a primeira vez em 20 anos que voltei para ver a minha antiga casa e a minha antiga escola. Tenho muitas boas lembranças", disse aos jornalistas.

Celtic e Sp. Braga jogam na quinta-feira, a partir das 17h45, num encontro que será arbitrado pelo alemão Tobias Stieler.