  • Bola Branca 18h15
  • 01 out, 2025
Liga dos Campeões

Conte. "Sporting é uma equipa muito boa"

01 out, 2025 - 23:00

O Nápoles derrotou o Sporting por 2-1 na segunda jornada da Liga dos Campeões.

O treinador do Nápoles, Antonio Conte, deixa elogios ao Sporting: “Uma equipa muito boa”.

Análise ao jogo

"Sabemos bem que quando jogamos a cada três ou quatro dias não é fácil. É preciso terem bons jogadores para poderem fazer essa rotação. O Sporting é uma equipa muito boa. Forte, com jogadores muito importantes. Começaram com um 11 inicial forte e, quando o treinador fez as primeiras substituições, trouxe jogadores muito importantes. Acho que fizemos um jogo muito bom. Não se esqueçam que estávamos numa [situação de] emergência, com os jogadores da linha defensiva lesionados. Tendo isto em conta, acho que fizemos um jogo bom contra uma equipa forte".

Jogadores caíram fisicamente

"Sim, mas acho que somos uma equipa forte fisicamente. Ainda assim, viram que precisei de fazer algumas substituições aos 70 minutos. Fiquei muito contente porque o Neres, o Lang e os jogadores que entraram tiveram um impacto importante. E acho que a nossa mentalidade tem de ser essa. Não é fácil tentar colocar nove jogadores novos relativamente à equipa que foi campeã o ano passado. Chegam de outra realidade. De Bruyne, e mesmo os outros, chegaram há pouco tempo. Vestir esta camisola não é fácil, há muita expectativa. Temos de ser pacientes e tentar colocá-los na equipa aos poucos".

