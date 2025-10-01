Milojevic. “FC Porto é uma das melhores” da Liga Europa

O treinador do Estrela Vermelha, Vladan Milojevic, afirma que o FC Porto é "um dos favoritos" à conquista da Liga Europa, antecipando dificuldades para o conjunto sérvio no encontro da segunda jornada da fase de liga.

No encontro que se disputa no Estádio do Dragão, na quinta-feira, o campeão sérvio procura voltar a pontuar, depois de ter empatado na receção ao escocês Celtic na jornada inaugural. "O FC Porto é uma equipa que até pode não ser a melhor, mas é certamente uma das melhores em competição. Estão num grande momento de forma esta época e, assim, é um dos conjuntos que pode lutar pelo troféu. Portanto, estamos a enfrentar uma tarefa muito difícil", analisou o treinador.

Com um percurso imaculado a nível interno, com oito vitórias em outras tantas partidas, o Estrela Vermelha defronta uma equipa portista que também soma apenas triunfos nos jogos oficiais da presente temporada, pelo que o treinador espera uma partida de alto nível.

Milojevic não poupou elogios ao homólogo portista, Francesco Farioli, que considera "um dos melhores técnicos da geração mais jovem de treinadores". "O FC Porto joga não só de forma disciplinada e rápida, mas Farioli tem um plantel que aceitou a sua ideia de jogo. Farioli é um dos melhores treinadores desta geração mais jovem. A nossa tarefa será reagir à sua forma de jogar. Claro que falar é fácil, mas tentaremos estar na melhor forma. De qualquer maneira, temos de considerar este adversário no nível mais alto", explicou.

O técnico está ciente da importância do jogo que o FC Porto disputa no domingo, frente ao Benfica, admitindo até que o conjunto azul e branco possa vir a sofrer alguma rotatividade, mas destaca a profundidade do plantel adversário, que, na sua leitura, não será menos competitivo, independentemente das opções. "Não sei se o FC Porto fará muitas alterações, não sei qual será o plano de Farioli. Mas, pela nossa análise, tem sempre duas opções de qualidade por posição, portanto não será um problema para eles se deixarem um ou outro jogador no banco, sabemos a partida que disputam no domingo. Mas procuramos focar-nos no que podemos fazer", realçou.

Encarou ainda o calendário sobrecarregado de jogos, constatando que o clube entrou numa "série de três ou quatro jogos muito difíceis", mas que os jogadores estão habituados e preparados para os momentos de exigência elevada.

Em confronto de antigos campeões europeus, o FC Porto, com três pontos, recebe no Estádio do Dragão o Estrela Vermelha, com um, em duelo da segunda jornada da Liga Europa, que terá arbitragem do alemão Harm Osmers.