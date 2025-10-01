Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 01 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Roger Schmidt está de volta ao ativo, mas não para ser treinador

01 out, 2025 - 14:11 • Eduardo Soares da Silva

O alemão vai ser conselheiro da liga japonesa e partilhará conhecimento com dirigentes, treinadores e jogadores.

A+ / A-

O treinador alemão Roger Schmidtfoi anunciado como conselheiro da J.League, o principal campeonato do Japão.

Fora do ativo desde que deixou o Benfica no início da temporada passada, Schmidt aceitou o convite para arrancar o "Projeto de convite a treinadores estrangeiros" da liga nipónica.

O objetivo da iniciativa é "divulgar filosofias e métodos de treino de futebol de alto nível através de Roger Schmidt através de treino para a formação, seminários para treinadores e diretores desportivos, bem como partilhar a sua experiência e conhecimento."

Roger Schmidt assume estar "verdadeiramente honrado por ser nomeado conselheiro global de futebol da J.League. Quando conheci o presidente Nonomura em Dusseldorf, em julho passado, senti-me fortemente alinhado com a visão e a estratégia de crescimento da J.League, o que levou à minha decisão de participar neste projeto ambicioso."

É o regresso do alemão ao continente asiático depois de ter orientado os chineses do Beijing Guoan durante três épocas. Orientou ainda o PSV, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburgo, Paderborn e Preussen Munster.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 01 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado