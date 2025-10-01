Roger Schmidt está de volta ao ativo, mas não para ser treinador

O treinador alemão Roger Schmidtfoi anunciado como conselheiro da J.League, o principal campeonato do Japão.

Fora do ativo desde que deixou o Benfica no início da temporada passada, Schmidt aceitou o convite para arrancar o "Projeto de convite a treinadores estrangeiros" da liga nipónica.

O objetivo da iniciativa é "divulgar filosofias e métodos de treino de futebol de alto nível através de Roger Schmidt através de treino para a formação, seminários para treinadores e diretores desportivos, bem como partilhar a sua experiência e conhecimento."

Roger Schmidt assume estar "verdadeiramente honrado por ser nomeado conselheiro global de futebol da J.League. Quando conheci o presidente Nonomura em Dusseldorf, em julho passado, senti-me fortemente alinhado com a visão e a estratégia de crescimento da J.League, o que levou à minha decisão de participar neste projeto ambicioso."

É o regresso do alemão ao continente asiático depois de ter orientado os chineses do Beijing Guoan durante três épocas. Orientou ainda o PSV, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburgo, Paderborn e Preussen Munster.