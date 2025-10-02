Bonjour, não sou o Solskjær mas sim a 'super-sub' dos tempos modernos

02 out, 2025 - 16:05 • Hugo Tavares da Silva
Faltavam nove minutos para os 90 quando Alex Ferguson disse a Ole Gunnar Solskjær para apertar as botas e ir para o relvado do Camp Nou mudar o que parecia imutável. O Bayern vencia por 1-0, na final da Champions. Estamos em 1999.
Dez minutos depois, Teddy Sheringham empatou. Dois minutos depois, o “baby-faced assassin” meteu outra bola na baliza de Oliver Kahn, desencadeando o “football, bloody hell” saidinho da garganta de Alex Ferguson.
Solskjær, que se estreou na Premier League com um golo ao Blackburn seis minutos depois de saltar do banco, tinha esse vínculo com o futebol e parecia uma daquelas histórias já conhecidas, como se fosse uma lenda. Nas mais de 350 presenças pelo Manchester United, o norueguês marcou qualquer coisa como 125 golos, sendo que nunca foi exatamente a primeira escolha de Alex Ferguson.
Foi celebrado como a “super sub”. A super substituição. A arma secreta, uma coisa tão de outros tempos.
Mas essa história volta agora à ordem do dia. É que Gonçalo Ramos, o avançado do PSG de 24 anos que acabou de ser o herói na casa do Barcelona (depois dos 90'...), recebeu essa coisa terrível para um jogador: o estatuto de ser mais perigoso saído do banco.
O “The Athletic” fez as contas: em 43 jogos como titular, Ramos fez 127 remates e 19 golos; por outro lado, como suplente, em 52 presenças fez 50 remates e 17 golos. Ou seja, como titular, precisou de 167 minutos para marcar um golo. Como animal feroz que decide resolver a tarde dos parisienses, só precisou de 57 minutos para meter a bola na baliza dos adversários.
Contas feitas pela publicação norte-americana, a diferença na eficácia é gritante quando comparamos os remates/golos como titular (15%) e como suplente (34%).
O avançado algarvio adicionou mais um recorde na noite de quarta-feira, em Montjuic, com Figo na bancada. Ultrapassou Kylian Mbappé como o futebolista do PSG com mais golos saltando do banco. Tem agora 17, contra os 16 do galáctico do Real Madrid.
É um rótulo que talvez nenhum avançado deseje. A seu favor, tem aquela tarde mágica no Lusail, em Doha, a 6 de dezembro de 2022. Jogavam-se os oitavos de final do Campeonato do Mundo e uma hora antes, nos bastidores, o burburinho era enorme entre jornalistas. Dizia-se que Cristiano Ronaldo ia para o banco, pois Fernando Santos ia apostar em Gonçalo Ramos. Parecia um conto fantástico, irreal, convertendo-se numa espécie de matéria pertencente ao realismo mágico.
Mas Ramos foi mesmo titular contra a Suíça e meteu logo um golo impossível, com a canhota, aos 17 minutos. Depois, o camisola 26 meteu mais dois, aos 51’ e 67’, garantindo assim um lugar cativo na ronda seguinte, onde Portugal cairia com Marrocos e os ruidosos marroquinos.
Nesse fim de tarde no Qatar ficámos a saber que também era um belíssimo titular. A vida em Paris colou-o a outra coisa, e Luis Enrique estará feliz da vida com um pistoleiro tão eficiente ali ao lado, à disposição.
Sobre o flirt dos jogadores do Barcelona com a vitória na Liga dos Campeões, Gonçalo Ramos, a super sub à la Solskjær, puxou a gola para cima metaforicamente. “Somos os campeões europeus, não posso dizer mais do que isso. Se és o melhor, tens de o mostrar em campo, não dizê-lo.”