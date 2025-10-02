Palmeiras meteu três golos em 45 minutos e continua a morder os calcanhares do Flamengo

O Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu na quarta-feira à noite na receção ao Vasco da Gama (3-0), e mantém a perseguição ao Flamengo no campeonato brasileiro de futebol, ambos com menos dois jogos.

O ‘verdão’ resolveu o jogo ainda na primeira parte, com o argentino ‘Flaco’ Lopez em evidência, ao marcar o primeiro e segundo, aos seis e 18 minutos, e assistir Vítor Roque para o terceiro, aos 24 minutos

O líder Flamengo jogará na madrugada de sexta-feira, na quinta-feira à noite no Brasil, também em jogo da 26.ª jornada, num embate em que recebe o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, terceiro classificado.

A equipa ‘carioca’ lidera com 54 pontos (24 jogos), seguida do Palmeiras, com 52 (24), e de Cruzeiro, com 50 (25).