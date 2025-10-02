​Sem cabeças de leitão ou notas voadoras, Figo voltou à casa do Barça e lembrou o que é desamor

Luís Figo foi bandeira eleitoral de Florentino Pérez, que ganhou as eleições e inaugurou a era galáctica em 2000. Quando o português voltou a Camp Nou, a receção foi avassaladora. Do céu caiu de tudo menos água. Papéis como notas, telemóveis, garrafas de refrigerante e até uma cabeça de leitão. O então 10 do Real Madrid, aparentemente imperturbável, nem sequer evitou bater cantos. E lá voltava a tormenta.

Foi uma das transferências mais badaladas da história do futebol mundial. Um dos capitães do Barcelona, o magnífico e potente extremo que trancava o olhar e não sorria uma vez durante os 90 minutos, saiu para o Real Madrid.

Aí foi baptizado “pesetero” na Catalunha. E “traidor”. No final do jogo, que sorriu ao Barça por 2-0 com golos de Luis Enrique e Simão Sabrosa, foi reconfortado e cumprimentado com carinho pelos antigos companheiros.

Avançando a cassete 25 anos para a frente, Luís Figo voltou à casa do Barcelona, onde esteve cinco anos como futebolista depois de deixar Alvalade. A casa não era Camp Nou, mas sim Estadi Olímpic Lluís Companys, para a jornada 2 da Champions, contra o PSG, o campeão europeu. Claro, os apupos repetiram-se. O desamor mantém-se. Esta história só será esquecida quando o futebol for esquecido.

“O Figo é membro do Board da UEFA e para nós é absolutamente respeitável”, disse Joan Laporta, o presidente culé, horas antes da partida, talvez a tentar amolecer a massa adepta.

“Foi jogador do Barça, recordamos as tardes e as noites de glória que nos deu, depois ele tomou uma decisão, mas a vida continuou e evoluiu. Será recebido com todo o respeito que é suposto.” Um quarto de século antes, viram-se camisolas do 7 incendiadas.

Nem todos os antigos cartolas do clube foram à bola com as palavras de Laporta. Segundo o “El Mundo”, o ex-presidente Joan Gaspart avisou prontamente que não cumprimentaria o antigo futebolista. Gaspart foi também vice-presidente de Núñez, o presidente do Barcelona na altura da novela.