Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

​Sem cabeças de leitão ou notas voadoras, Figo voltou à casa do Barça e lembrou o que é desamor

02 out, 2025 - 11:24 • Hugo Tavares da Silva

Depois de "pesetero" e de um regresso em 2000 no qual um tal de Simão Sabrosa marcou para os culés, Luís Figo voltou à antiga casa como membro da UEFA.

A+ / A-

Foi uma das transferências mais badaladas da história do futebol mundial. Um dos capitães do Barcelona, o magnífico e potente extremo que trancava o olhar e não sorria uma vez durante os 90 minutos, saiu para o Real Madrid.

Luís Figo foi bandeira eleitoral de Florentino Pérez, que ganhou as eleições e inaugurou a era galáctica em 2000. Quando o português voltou a Camp Nou, a receção foi avassaladora. Do céu caiu de tudo menos água. Papéis como notas, telemóveis, garrafas de refrigerante e até uma cabeça de leitão. O então 10 do Real Madrid, aparentemente imperturbável, nem sequer evitou bater cantos. E lá voltava a tormenta.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Aí foi baptizado “pesetero” na Catalunha. E “traidor”. No final do jogo, que sorriu ao Barça por 2-0 com golos de Luis Enrique e Simão Sabrosa, foi reconfortado e cumprimentado com carinho pelos antigos companheiros.

Avançando a cassete 25 anos para a frente, Luís Figo voltou à casa do Barcelona, onde esteve cinco anos como futebolista depois de deixar Alvalade. A casa não era Camp Nou, mas sim Estadi Olímpic Lluís Companys, para a jornada 2 da Champions, contra o PSG, o campeão europeu. Claro, os apupos repetiram-se. O desamor mantém-se. Esta história só será esquecida quando o futebol for esquecido.

“O Figo é membro do Board da UEFA e para nós é absolutamente respeitável”, disse Joan Laporta, o presidente culé, horas antes da partida, talvez a tentar amolecer a massa adepta.

“Foi jogador do Barça, recordamos as tardes e as noites de glória que nos deu, depois ele tomou uma decisão, mas a vida continuou e evoluiu. Será recebido com todo o respeito que é suposto.” Um quarto de século antes, viram-se camisolas do 7 incendiadas.

Nem todos os antigos cartolas do clube foram à bola com as palavras de Laporta. Segundo o “El Mundo”, o ex-presidente Joan Gaspart avisou prontamente que não cumprimentaria o antigo futebolista. Gaspart foi também vice-presidente de Núñez, o presidente do Barcelona na altura da novela.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado