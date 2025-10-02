Vicens. Jogadores “precisavam de uma oportunidade para se redimirem”

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, estava “muito contente” com a exibição e o resultado diante do Celtic para a Liga Europa.

Boa resposta dos jogadores

“Estou satisfeito, muito contente, sobretudo pelos rapazes. Depois do jogo contra o Nacional, ficaram absolutamente conscientes de que o nível que temos de oferecer nos nossos jogos não pode ser nada parecido com o daquele dia. Eles precisavam de uma nova oportunidade para se redimirem, para mostrarem a versão da equipa que realmente são e hoje tivemos a oportunidade, o jogo, o cenário, para mostrar, para perceber que é essa união como equipa, desse esforço por vezes titânico para conseguir vitórias, que têm de oferecer no dia a dia”.

Boa posição na Europa

“Estou muito, muito feliz, sobretudo por eles. Obviamente, pelos nossos adeptos, por todos aqueles que viajaram com a equipa e não pararam de torcer nem por um minuto. E também, obviamente, por conquistarmos a nossa segunda vitória, que já nos dá seis pontos, e sabemos como é difícil ganhar jogos fora de casa na Liga Europa”.

Melhor exibição da época?

“Não sei se foi a melhor exibição. Sei que foi um jogo em que a equipa mostrou a sua competitividade e união, o que deve servir de exemplo para todos os jogos”.

O Sp. Braga derrotou o Celtic, por 2-0, na segunda jornada da Liga Europa.