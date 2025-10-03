Menu
  • Bola Branca 12h44
  • 03 out, 2025
Em Destaque
Futebol Internacional

Aí está a Trionda, a bola do próximo Campeonato do Mundo

03 out, 2025 - 10:22

As cores homenageiam os países organizadores, Canadá, México e Estados Unidos. Conheça as novidades tecnológicas da bola.

A FIFA já exibiu a próxima bola do Campeonato do Mundo. O nome da menina é Trionda e o design e as cores inspiram-se e homenageiam os países organizadores: Canadá, México e Estados Unidos.

O nome pode ser traduzido do espanhol como “três ondas” . “A bola oficial do Mundial FIFA 26 chegou e é uma beleza!", celebrou Gianni Infantino, o presidente da FIFA. “Estou feliz e orgulhoso por apresentar a Trionda. A Adidas criou outra bola icónica do Campeonato do Mundo de Futebol, com um design que personifica a união e a paixão dos países anfitriões do próximo ano, Canadá, México e Estados Unidos."

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

E acrescentou: "Mal posso esperar para ver esta bela bola a bater no fundo da rede. A contagem decrescente para o maior Campeonato do Mundo de futebol de sempre começou e a bola está a rolar!"

De acordo com a FIFA, a bola tem algumas inovações tecnológicas. "A construção de quatro painéis incorpora costuras intencionalmente profundas, criando uma superfície que produz uma estabilidade ideal em voo, garantindo um arrasto suficiente e uniformemente distribuído enquanto a bola viaja pelo ar."

Mais: "Além disso, os ícones em relevo, visíveis apenas de perto, aumentam a aderência ao golpear ou driblar a bola em condições molhadas ou húmidas".

