Defendeu três penáltis seguidos contra a Roma: eis a história de Özer (que passou pelo Portimonense)

O avançado ucraniano Artem Dovbyk assumiu a primeira tentativa, mas Özer adivinhou e atirou-se para o lado correto, defendendo.

A perder por 1-0 desde os instantes iniciais do jogo, a Roma teve no penálti uma grande oportunidade para empatar já na reta final do encontro.

Berke Özer, guarda-redes do Lille, defendeu três penáltis consecutivos na noite de quinta-feira, numa partida da Liga Europa frente à Roma. Os italianos repetiram duas vezes a grande penalidade porque o turco saiu da linha, mas Özer defendeu todas as tentativas.

O VAR analisou o lance e concluiu que o guarda-redes tinha os dois pés fora da linha no momento do remate, mandando repetir a cobrança. Dovbyk rematou uma segunda vez ainda mais pronunciado, para o mesmo lado esquerdo. Özer defendeu com ainda maior facilidade.

No entanto, a irregularidade no segundo penálti era ainda mais óbvia, pelo que o videoárbitro voltou a mandar repetir.

Desta vez, já não foi Dovbyk a cobrar. Passou a pressão para Matìas Soulé, que rematou para o lado oposto. Özer esteve novamente à altura da decisão, defendendo todos os três penáltis e segurando a vantagem do Lille.

Berke Özer, de 25 anos, teve uma passagem por Portugal no currículo. Jogou meia época no Portimonense em 2022/23, mas fez apenas dois jogos e acabaria por sair em janeiro para a Turquia.

O Lille venceu o jogo e continua no grupo de líderes da Liga Europa com seis pontos somados.