03 out, 2025 - 11:24
O avançado do FC Porto Samu está de volta à seleção espanhola para atacar o apuramento para o Mundial 2026.
Luis de la Fuente anunciou esta sexta-feira a convocatória para os jogos com Geórgia e Bulgária, nos dias 11 e 14 de outubro.
Há outros regressos à convocatória da campeã europeia em título: Pablo Barrios, Marcos Llorente e Ferran Torres. Por outro lado, de la Fuente não pôde contar com os lesionados Dani Carvajal, Nico Williams, Fermín , Fabián Ruiz e Gavi.
Um dos temas quentes em Espanha é a chamada de Lamine Yamal, que se lesionou há um mês ao serviço da seleção, o que motivou críticas de Hansi Flick, o treinador do Barcelona.
Já Álvaro Morata saiu da lista de convocados por opção técnica.
A Espanha lidera o Grupo E, com seis pontos em seis pontos possíveis, à frente de Geórgia (3 pontos), Turquia (3) e Bulgária (zero).
Guarda-redes: Unai Simón, David Raya y Alex Remiro.
Defesas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Huijsen, Le Normand, Cubarsí, Vivian, Cucurella, Grimaldo.
Médios: Zubimendi, Rodrigo, Pedri, Mikel Merino, Aleix García, Baena, Dani Olmo, Barrios.
Avançados: Lamine Yamal, Oyarzabal, Ferran, De Frutos, Samu, Yeremy Pino, Jesús Rodríguez.