Sucessor de Nuno em apuros no Forest. Postecoglu bate recorde negativo com mais de 100 anos

Espírito Santo já voltou ao ativo, treina agora o West Ham, e a vida corre mal ao seu sucessor em Nottingham. Ange Postecoglou, que na época passada venceu a Liga Europa no Tottenham, ainda não conseguir vencer em seis jogos disputados.

O português foi despedido depois de apenas três jornadas, nas quais tinha conquistado três pontos. Saiu após tensões públicas com o dono do clube , Evangelos Marinakis.

A vida corre mal ao substituto de Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest. Ange Postecoglu tornou-se o primeiro treinador do clube, nos últimos 100 anos, a não conseguir vencer nos primeiros seis jogos à frente da equipa, segundo a Opta.

Na noite de quinta-feira, perdeu para a Liga Europa na receção aos dinamarqueses do Midtjylland, acrescentando pressão aos maus resultados.

Para a Premier League, o Forest perdeu com o Arsenal e Sunderland e empatou no terreno do Burnley. Foi eliminado da Taça da Liga com o Swansea City, da segunda divisão, e empatou em Sevilha, contra o Bétis, na jornada inaugural da Liga Europa.

O Forest está nesta altura no 17.º posto da Premier League, com cinco pontos.

Desde 1925 que o Forest não tinha um treinador que não venceu nenhum dos seus primeiros seis jogos no comando técnico. Na altura, com John Baynes no comando, a série negativa parou nos sete jogos.

O calendário não é nada simpático para o Forest. Este fim-de-semana visita o Newcastle antes da pausa internacional e o regresso à competição reserva uma receção ao Chelsea, para a Premier League, e ao FC Porto, para a Liga Europa.