Estevão marca aos 90+5 e derrota Liverpool

O Chelsea venceu o Liverpool, por 2-1, em partida da jornada 7 da liga inglesa. O jogo foi decidido nos descontos pelo mais novo em campo.

Os azuis de Londres entraram melhor, foram mais fortes e marcaram por Caicedo, logo ao minuto 14.

Os reds reagiram no segundo tempo e chegaram à igualdade por Gakpo, aos 63 minutos.

Nos minutos finais, com as duas equipas à procura do golo, foi o brasileiro Estevão a garantir os três pontos, com um tempo aos 90+5.

Com este triunfo, o Chelsea sobe aos 11 pontos na Premier League. Já o Liverpool mantém os 15 pontos, a um do novo líder Arsenal.