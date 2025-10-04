Menu
  Bola Branca 18h14
  03 out, 2025
Inglaterra

Estevão marca aos 90+5 e derrota Liverpool

04 out, 2025 - 19:54

Com este resultado, o Arsenal é o novo líder da Premier League.

O Chelsea venceu o Liverpool, por 2-1, em partida da jornada 7 da liga inglesa. O jogo foi decidido nos descontos pelo mais novo em campo.

Os azuis de Londres entraram melhor, foram mais fortes e marcaram por Caicedo, logo ao minuto 14.

Os reds reagiram no segundo tempo e chegaram à igualdade por Gakpo, aos 63 minutos.

Nos minutos finais, com as duas equipas à procura do golo, foi o brasileiro Estevão a garantir os três pontos, com um tempo aos 90+5.

Com este triunfo, o Chelsea sobe aos 11 pontos na Premier League. Já o Liverpool mantém os 15 pontos, a um do novo líder Arsenal.

