Grimaldo choca com colega e sai de maca

04 out, 2025 - 21:20
O defesa Alejandro Grimaldo, ex-Benfica, chocou com um colega de equipa (Kofane) e teve de sair de maca a sangrar.
O Bayer Leverkusen recebeu e venceu (2-0) o Union Berlim e o choque deu-se em cima do intervalo.
O jogador foi, primeiro, assistido no relvado e transportado depois para fora do relvado.
Cerca de duas horas depois do final da partida chegou a mensagem tranquilizadora.
“Grande esforço coletivo para conquistar uma vitória muito importante. Obrigado por todas as mensagens. Felizmente, não foi nada grave. Agora é hora de focar no que vem pela frente com a seleção nacional”, escreveu.
O Bayer Leverkusen é um dos adversários do Benfica na Liga dos Campeões.