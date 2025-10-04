Menu
Alemanha

Grimaldo choca com colega e sai de maca

04 out, 2025 - 21:20

Lateral esquerdo já garantiu “estar bem”.

A+ / A-

O defesa Alejandro Grimaldo, ex-Benfica, chocou com um colega de equipa (Kofane) e teve de sair de maca a sangrar.

O Bayer Leverkusen recebeu e venceu (2-0) o Union Berlim e o choque deu-se em cima do intervalo.

O jogador foi, primeiro, assistido no relvado e transportado depois para fora do relvado.

Cerca de duas horas depois do final da partida chegou a mensagem tranquilizadora.

“Grande esforço coletivo para conquistar uma vitória muito importante. Obrigado por todas as mensagens. Felizmente, não foi nada grave. Agora é hora de focar no que vem pela frente com a seleção nacional”, escreveu.

O Bayer Leverkusen é um dos adversários do Benfica na Liga dos Campeões.

