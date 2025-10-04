Menu
Espanha

Real Madrid regressa às vitórias

04 out, 2025 - 22:53 • Lusa

Vinicius fez dois dos golos dos “merengues”. Renato Veiga foi titular.

A+ / A-

O Real Madrid superiorizou-se na receção ao Villarreal (3-1), na oitava jornada da Liga espanhola de futebol, e comanda a prova de forma provisória, com mais dois pontos do que o FC Barcelona.

Depois de ter averbado a primeira derrota no campeonato na última ronda, na casa do rival Atlético de Madrid (5-2), os “merengues” voltaram aos triunfos.

No Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, o primeiro tempo não teve golos, com o nulo a ser desfeito no recomeço, por intermédio do brasileiro Vinícius Júnior, aos 47 minutos.

O avançado canarinho viria a bisar à passagem do minuto 69, através da marca de grande penalidade, mas, pouco depois, o “submarino amarelo” conseguiu reduzir por Georges Mikautadze, aos 73, só que a expulsão de Santiago Mouriño deixou a equipa frágil e ainda houve tempo para o francês Kylian Mbappé selar o triunfo, aos 81.

Com duelo marcado com o Benfica na Liga dos Campeões, mas só em janeiro, na derradeira ronda da fase de liga daquela competição, o Real Madrid tem agora 21 pontos na liderança de La Liga, seguido do FC Barcelona, segundo, com 19, que joga em Sevilha, no domingo.

O Villarreal prossegue na última posição do pódio, com 16, e hoje teve o internacional luso Renato Veiga durante os 90 minutos.

