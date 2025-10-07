Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Jordi Alba vai pendurar as chuteiras no final da época

07 out, 2025 - 18:44 • Eduardo Soares da Silva

Icónico lateral do Barcelona termina a carreira aos 36 anos pelo Inter Miami.

A+ / A-

O defesa Jordi Alba anunciou, esta terça-feira, que vai terminar a carreira no final da temporada.

O lateral de 36 anos está há dois anos no Inter Miami, nos Estados Unidos, onde se reuniu com Lionel Messi e Sergio Busquets. Esta época, somou sete golos e 12 assistências em 44 jogos disputados.

"Acho que chegou o momento certo de começar um novo capítulo e aproveitar a minha vida familiar depois de tantos anos exigentes como jogador profissional. O meu objetivo é terminar esta época da melhor forma possível e dar o máximo nos play-offs", disse.

Alba esteve 11 temporadas no Barcelona, onde foi seis vezes campeão e venceu uma Liga dos Campeões.

No total, disputou 459 jogos com a camisola do emblema da Catalunha. Marcou 27 golos e assistiu 91 vezes.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026