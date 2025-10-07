Jordi Alba vai pendurar as chuteiras no final da época

O defesa Jordi Alba anunciou, esta terça-feira, que vai terminar a carreira no final da temporada.

O lateral de 36 anos está há dois anos no Inter Miami, nos Estados Unidos, onde se reuniu com Lionel Messi e Sergio Busquets. Esta época, somou sete golos e 12 assistências em 44 jogos disputados.

"Acho que chegou o momento certo de começar um novo capítulo e aproveitar a minha vida familiar depois de tantos anos exigentes como jogador profissional. O meu objetivo é terminar esta época da melhor forma possível e dar o máximo nos play-offs", disse.

Alba esteve 11 temporadas no Barcelona, onde foi seis vezes campeão e venceu uma Liga dos Campeões.

No total, disputou 459 jogos com a camisola do emblema da Catalunha. Marcou 27 golos e assistiu 91 vezes.