Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Aí vão sete treinadores portugueses na liga saudita: Conceição no Al Ittihad

08 out, 2025 - 17:14 • Lusa

"Eu sou o Sérgio Conceição, cheguei para construir a glória com o Al Ittihad", afirmou o antigo extremo internacional português, num vídeo publicado nas redes sociais do clube saudita.

A+ / A-

O treinador português Sérgio Conceição vai treinar o Al Ittihad, regressando ao ativo depois de ter deixado o AC Milan no final da última temporada, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga saudita de futebol.

"Eu sou o Sérgio Conceição, cheguei para construir a glória com o Al Ittihad", afirmou o antigo extremo internacional português, num vídeo publicado nas redes sociais do clube saudita.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Sérgio Conceição, de 50 anos, esteve parte da última temporada no AC Milan, ao serviço do qual conquistou a Supertaça italiana, depois de ter estado sete temporadas no comando do FC Porto, nas quais venceu três campeonatos, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga.

Antes, o antigo internacional português tinha dirigido Olhanense, Académica, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, em Portugal, e os franceses do Nantes.

No Al Ittihad, campeão saudita e atual terceiro classificado da liga local, Conceição vai reencontrar Danilo Pereira, com o qual trabalhou no FC Porto entre 2017 e 2020 e que é um dos dois portugueses do plantel, a par de Roger Fernandes, contratado ao Sporting de Braga.

A Liga saudita passa, assim, a ter sete treinadores portugueses entre as 18 equipas, com Sérgio Conceição a juntar-se a Jorge Jesus (Al Nassr), Pedro Emanuel (Al Fayha), Armando Evangelista (Damac), José Gomes (Al Fateh), Mário Silva (Al Najmah) e Paulo Sérgio (Al Akhdoud), sendo que os quatro últimos ocupam, respetivamente, as derradeiras posições do campeonato.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026