Aí vão sete treinadores portugueses na liga saudita: Conceição no Al Ittihad

08 out, 2025 - 17:14 • Lusa
O treinador português Sérgio Conceição vai treinar o Al Ittihad, regressando ao ativo depois de ter deixado o AC Milan no final da última temporada, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga saudita de futebol.
"Eu sou o Sérgio Conceição, cheguei para construir a glória com o Al Ittihad", afirmou o antigo extremo internacional português, num vídeo publicado nas redes sociais do clube saudita.
Sérgio Conceição, de 50 anos, esteve parte da última temporada no AC Milan, ao serviço do qual conquistou a Supertaça italiana, depois de ter estado sete temporadas no comando do FC Porto, nas quais venceu três campeonatos, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga.
Antes, o antigo internacional português tinha dirigido Olhanense, Académica, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, em Portugal, e os franceses do Nantes.
No Al Ittihad, campeão saudita e atual terceiro classificado da liga local, Conceição vai reencontrar Danilo Pereira, com o qual trabalhou no FC Porto entre 2017 e 2020 e que é um dos dois portugueses do plantel, a par de Roger Fernandes, contratado ao Sporting de Braga.
A Liga saudita passa, assim, a ter sete treinadores portugueses entre as 18 equipas, com Sérgio Conceição a juntar-se a Jorge Jesus (Al Nassr), Pedro Emanuel (Al Fayha), Armando Evangelista (Damac), José Gomes (Al Fateh), Mário Silva (Al Najmah) e Paulo Sérgio (Al Akhdoud), sendo que os quatro últimos ocupam, respetivamente, as derradeiras posições do campeonato.