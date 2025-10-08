Menu
Cabo Verde empata na Líbia e adia sonho do Mundial 2026

08 out, 2025 - 17:04 • Inês Braga Sampaio

Tubarões Azuis estiveram a perder por duas vezes, mas conseguiram igualar. Na última jornada, "basta" fazer, frente ao Essuatíni, igual ou melhor que os Camarões com Angola.

A seleção de Cabo Verde viu o sonho do Mundial 2026 adiado para a última jornada da fase de qualificação, esta quarta-feira, ao empatar no terreno da Líbia, por 3-3.

O encontro começou da pior maneira para os Tubarões Azuis, com um autogolo de Roberto Lopes, logo ao primeiro minuto. Telmo Arcanjo, do Vitória de Guimarães, empatou aos 29 minutos, no entanto, aos 42, Ezoo El Maremi recolocou a Líbia na frente.

Mahmoud Al-Shalwi ampliou a vantagem líbia para 3-1 ao minuto 58, contudo, Cabo Verde operou a recuperação nos 15 minutos finais. Primeiro foi Sidny Cabral, do Estrela da Amadora, a reduzir, aos 76 minutos, e depois foi Willy Semedo a igualar, aos 82.

Com o empate, ainda havia a possibilidade de os Camarões facilitarem, no entanto, tal não aconteceu: venceram nas Maurícias, por 2-0.

Ainda assim, as probabilidades continuam do lado de Cabo Verde. Na décima e última jornada, a equipa de Bubista recebe Essuatíni (último classificado, sem qualquer vitória) e, para carimbar a primeira presença da história num Mundial, "só" tem de fazer igual ou melhor que os Camarões farão diante de Angola.

O Cabo Verde-Essuatíni está marcado para a próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, às 17h00.

