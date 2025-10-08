Gerrard "odiava" o ambiente da "geração de ouro" de Inglaterra. "Éramos uns falhados egoístas"

Steven Gerrard é atualmente mais amigo dos seus companheiros da "geração de ouro" de Inglaterra do que era na altura. Na verdade, apesar de ter sido capitão, o antigo médio "odiava" o ambiente da seleção.

"Éramos todos uns falhados egoístas", declara, em conversa no podcast "Rio Ferdinand Presents", apresentado pelo antigo internacional inglês.

Gerrard conta que agora vê Jamie Carragher e Paul Scholes na televisão, ou Carragher com Gary Neville, "e eles parecem que são melhores amigos há 20 anos", algo que contrasta com as suas memórias: "Provavelmente, sou mais próximo de ti [Ferdinand] e teu amigo agora do que alguma vez fui quando joguei contigo por 15 anos [na seleção inglesa]."

"Por isso, porque é que não estabelecemos essa ligação quando tínhamos 20, 21, 22, 23 anos? Era ego? Era rivalidade? Era a cultura na seleção. Não éramos amigos, não tínhamos relação. Não éramos uma equipa. Nunca nos tornámos uma equipa realmente boa e forte", reconhece.

"Odiava o ambiente"

Steven Gerrard foi internacional inglês durante 14 anos, sob o comando de oito selecionadores: desde Kevin Keegan, em 2000, passando por Howard Wilkinson (interino), Peter Taylor (interino), o falecido Sven-Göran Eriksson, Steve McClaren, Fabio Capello e Stuart Pierce (interino), até Roy Hodgson, no Mundial 2014. Ainda assim, considera que nenhum conseguiu fomentar uma cultura conducente ao sucesso.

"Odiava [o ambiente]. Não desfrutava. Odiava os quartos [de hotel]", assume Gerrard, que foi também capitão de Inglaterra em 38 ocasiões, honra que só coube por mais vezes a outros cinco jogadores.

"Nos meus primeiros tempos, tinha dias em que ficava mesmo em baixo. Tipo, 'estou neste quarto por sete horas, o que é que vou fazer?' Não havia redes sociais, não tínhamos leitor de DVD nem nada do género. Na televisão, só tínhamos os cinco primeiros canais", recorda.

Diferente no Liverpool

Os jogos, contudo, Gerrard "adorava": "Adorava jogar por Inglaterra. Deixava-me mesmo orgulhoso. Gostava também dos treinos, mas eram 90 minutos por dia. E depois, passava os meus dias sozinho."

"Não me sentia parte de uma equipa. Não sentia qualquer ligação aos meus companheiros de seleção. Algo que não acontecia com o Liverpool. Esses foram os melhores dias da minha vida. O 'staff' cuidava de mim, sentia-me especial. Mal podia esperar por ir trabalhar. Com Inglaterra, só queria os jogos e os treinos e depois ir-me embora", relata.

O ambiente poderá ter ajudado ao insucesso da "geração de ouro" de Inglaterra. Apesar de contar nas suas fileiras com estrelas como Steven Gerrard, Gary Neville, Ashley Cole, John Terry, Sol Campbell, David Beckham, Paul Scholes, Wayne Rooney, Michael Owen, Frank Lampard, Phil Neville, Joe Cole, Michael Carrick, Jamie Carragher, entre muitos outros, entre 2000 e 2014 a seleção dos Três Leões nunca passou de uns quartos de final. Em 2008, nem sequer se qualificou para o Europeu.