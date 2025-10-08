Inglaterra introduz mínimo salarial no futebol feminino

Muitas ligas introduzem tetos salariais, contudo, a Women's Super League (WSL), organismo que tutela o futebol feminino profissional em Inglaterra, chegou à conclusão de que, primeiro, é preciso um "chão" salarial, para garantir a todas as jogadoras um mínimo salarial.

Segundo avança o jornal britânico "The Guardian", as novas regras financeiras da WSL, introduzidas esta temporada, estabelecem um salário anual mínimo de 40 mil libras (cerca de 46 mil euros) para as jogadoras da WSL1 (a I Liga) com 23 ou mais anos de idade.

O chão salarial para jogadoras jovens da WSL2 (a II Liga) não é revelado, no entanto, o "Guardian" adianta que será mais alto que o salário mínimo nacional no Reino Unido, o que permite que as atletas se dediquem inteiramente à atividade. Várias equipas da II Liga não pagavam o salário mínimo, na temporada passada, o que obrigava várias jogadoras a acumular segundos e terceiros empregos para pagar as contas.

Esta decisão surge numa altura em que a Liga norte-americana (NWSL) já tem um chão salarial de 48,5 mil dólares (cerca de 36 mil libras, 42 mil euros) e pretende aumentá-lo para 82,5 mil dólares até 2030. Os dois campeonatos competem, regularmente, pelos maiores talentos mundiais, como Naomi Girma, Alyssa Thompson, a ex-Sporting Olivia Smith e Grace Geyoro, todas contratadas por mais de um milhão de euros.