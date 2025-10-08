Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Inglaterra introduz mínimo salarial no futebol feminino

08 out, 2025 - 11:47 • Inês Braga Sampaio

Todas as jogadoras das I e II Ligas, independentemente da idade, vão ganhar acima do salário mínimo do Reino Unido.

A+ / A-

Muitas ligas introduzem tetos salariais, contudo, a Women's Super League (WSL), organismo que tutela o futebol feminino profissional em Inglaterra, chegou à conclusão de que, primeiro, é preciso um "chão" salarial, para garantir a todas as jogadoras um mínimo salarial.

Segundo avança o jornal britânico "The Guardian", as novas regras financeiras da WSL, introduzidas esta temporada, estabelecem um salário anual mínimo de 40 mil libras (cerca de 46 mil euros) para as jogadoras da WSL1 (a I Liga) com 23 ou mais anos de idade.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O chão salarial para jogadoras jovens da WSL2 (a II Liga) não é revelado, no entanto, o "Guardian" adianta que será mais alto que o salário mínimo nacional no Reino Unido, o que permite que as atletas se dediquem inteiramente à atividade. Várias equipas da II Liga não pagavam o salário mínimo, na temporada passada, o que obrigava várias jogadoras a acumular segundos e terceiros empregos para pagar as contas.

Esta decisão surge numa altura em que a Liga norte-americana (NWSL) já tem um chão salarial de 48,5 mil dólares (cerca de 36 mil libras, 42 mil euros) e pretende aumentá-lo para 82,5 mil dólares até 2030. Os dois campeonatos competem, regularmente, pelos maiores talentos mundiais, como Naomi Girma, Alyssa Thompson, a ex-Sporting Olivia Smith e Grace Geyoro, todas contratadas por mais de um milhão de euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026