  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Ronaldo torna-se o primeiro futebolista multimilionário

08 out, 2025 - 15:02 • Reuters

O avançado, de 40 anos, viu a sua fortuna disparar após assinar, em junho, um novo contrato com o clube saudita Al-Nassr, avaliado em mais de 400 milhões de dólares.

Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro futebolista a atingir o estatuto de multimilionário, segundo o mais recente Bloomberg Billionaires Index, que avalia o património líquido do craque português em cerca de 1,4 mil milhões de dólares.

O avançado, de 40 anos, viu a sua fortuna disparar após assinar, em junho, um novo contrato com o clube saudita Al-Nassr, avaliado em mais de 400 milhões de dólares, de acordo com o relatório.

A Bloomberg refere que Ronaldo ganhou mais de 550 milhões de dólares em salários entre 2002 e 2023, aos quais se juntam um contrato de 10 anos com a Nike, avaliado em quase 18 milhões de dólares anuais, e patrocínios lucrativos com marcas como Armani, Castrol e outras, que acrescentaram mais de 175 milhões de dólares à sua fortuna.

A transferência de Ronaldo do Manchester United para o Al-Nassr, em 2023, já o tinha tornado o jogador mais bem pago da história do futebol, com um salário anual de 177 milhões de libras (cerca de 237,5 milhões de dólares), além de bónus e de uma participação de 15% no clube saudita.

O argentino Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, acumulou mais de 600 milhões de dólares em salários brutos ao longo da carreira.

O estatuto de bilionário coloca Ronaldo num grupo restrito de desportistas que inclui os lendários basquetebolistas Michael Jordan, Magic Johnson e LeBron James, o golfista Tiger Woods e o tenista Roger Federer.

Ronaldo deixou claro que não pensa em reformar-se tão cedo.

“Ainda tenho paixão por isto”, disse na gala dos Portugal Football Globes na terça-feira.

“A minha família diz-me que está na hora de parar e pergunta porque quero marcar 1000 golos se já marquei novecentos e tal. Mas não penso assim. Continuo a fazer coisas boas, a ajudar o meu clube e a seleção. Porque não continuar? Tenho a certeza de que, quando terminar, sairei de cabeça erguida porque dei tudo de mim. Sei que não me restam muitos anos de futebol, mas os que me restam quero aproveitá-los ao máximo.”, disse.

