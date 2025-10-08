"Saída não vai acontecer". Dono do Manchester United segura Ruben Amorim

O dono do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, garante que Ruben Amorim não vai ser despedido.

Apesar do arranque de época tremido e da pressão da imprensa inglesa, o proprietário dos "red devils" garante que o português vai continuar no cargo.

"Não vai acontecer. Há um longo caminho e este é um clube complexo. Mantemos os pés no chão", disse, em entrevista ao "The Times".

Ratcliffe reconhece que Amorim "não teve a melhor das temporadas" e "precisa de mostrar que é um grande treinador ao longo de três anos."

"Não entendo a imprensa, querem o sucesso da noite para o dia. Não é como carregar num interruptor. Não se pode gerir um clube como o Manchester United com base em reações impulsivas", continuou.

O Manchester United tem surgido também na imprensa inglesa pela dispensa de dezenas de funcionários. Ratcliffe reconhece que o clube tinha "custos demasiado altos."

"Há pessoas fantásticas, mas também havia mediocridade. Quanto mais dinheiro tivermos, melhor projeto poderemos montar. Muito do que fizemos no primeiro ano foi a pensar nesta base financeira sustentável. Neste momento ainda não vemos todos os benefícios desta reestruturação, até porque não estávamos na Liga dos Campeões", conclui.