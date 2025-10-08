Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Saída não vai acontecer". Dono do Manchester United segura Ruben Amorim

08 out, 2025 - 18:35 • Eduardo Soares da Silva

Sir Jim Ratcliffe garante que não vai gerir o United "com base em reações impulsivas" e aponta aos três anos de contrato do português.

A+ / A-

O dono do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, garante que Ruben Amorim não vai ser despedido.

Apesar do arranque de época tremido e da pressão da imprensa inglesa, o proprietário dos "red devils" garante que o português vai continuar no cargo.

"Não vai acontecer. Há um longo caminho e este é um clube complexo. Mantemos os pés no chão", disse, em entrevista ao "The Times".

Ratcliffe reconhece que Amorim "não teve a melhor das temporadas" e "precisa de mostrar que é um grande treinador ao longo de três anos."

"Não entendo a imprensa, querem o sucesso da noite para o dia. Não é como carregar num interruptor. Não se pode gerir um clube como o Manchester United com base em reações impulsivas", continuou.

O Manchester United tem surgido também na imprensa inglesa pela dispensa de dezenas de funcionários. Ratcliffe reconhece que o clube tinha "custos demasiado altos."

"Há pessoas fantásticas, mas também havia mediocridade. Quanto mais dinheiro tivermos, melhor projeto poderemos montar. Muito do que fizemos no primeiro ano foi a pensar nesta base financeira sustentável. Neste momento ainda não vemos todos os benefícios desta reestruturação, até porque não estávamos na Liga dos Campeões", conclui.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026