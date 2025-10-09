Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 10 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Adi Hutter despedido do Mónaco

09 out, 2025 - 21:55 • Lusa

O belga Sébastian Pocognol, atualmente no comando técnico do Union St. Gilloise, é o favorito para a sucessão.

A+ / A-

O austríaco Adi Hütter deixou o comando técnico do Mónaco, devido aos maus resultados, revelou à agência noticiosa AFP fonte do emblema da Liga francesa de futebol, e o substituto deverá ser o belga Sébastian Pocognoli.

O treinador de 55 anos, que cumpria a terceira temporada no emblema monegasco, não resistiu à série de maus resultados, já que a última vitória remonta a 21 de setembro, na receção ao Metz (5-2), para a Liga francesa.

Seguiu-se uma derrota em Lorient (3-1), um empate a 2-2 com o Manchester City, na fase de liga da Liga dos Campeões, e uma igualdade em Nice (2-2), novamente para o campeonato, no qual é quinto posicionado, com 13 pontos.

Na fase de liga das Champions, o Mónaco ocupa a 30.ª posição, com apenas um ponto.

O belga Sébastian Pocognol, atualmente no comando técnico do Union St. Gilloise, é o favorito para suceder ao antigo treinador de clubes como o Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt e Young Boys.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 10 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pingados"

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pinga(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)