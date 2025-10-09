Jesus: liga saudita é “interregno” na carreira de Félix, mas é “muito mais competitiva” que Portugal

09 out, 2025 - 16:28 • Hugo Tavares da Silva
Jorge Jesus falou esta tarde aos jornalistas, à margem da sua participação na Football Summit, uma conferência organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, na Cidade do Futebol, em Oeiras.
O treinador do Al-Nassr confessou admiração por João Félix, um “grande jogador” que tem estado em destaque na liga saudita e ligado bem com Cristiano Ronaldo, o capitão da seleção portuguesa.
Lapso ou não, Jesus começou por classificar este momento da carreira de Félix como um “interregno”. Ora, segundo o dicionário, interregno é um “intervalo entre dois reinados”, um “intervalo durante o qual alguma coisa cessa de vigorar ou algum elevado cargo de ser preenchido” ou uma “interrupção temporária”, um “interlúdio” ou “intervalo”.
Agora sim, as declarações de Jorge Jesus: “O João é um grande jogador. Neste interregno da carreira dele, quem acreditou muito nele e o queria muito era o [Bruno] Lage no Benfica, depois fui eu…”
E, tirando o chapéu à qualidade do futebolista, continuou: “Acreditei que o futebol dele voltava a ser o que era. É um jogador cheio de talento. Escolheu o campeonato melhor. No futebol português fiquei conhecido mundialmente e estou grato, mas ele escolheu um campeonato muito mais forte e competitivo que o campeonato português”.
O antigo treinador de Benfica e Sporting, e tantos outros clubes, sobe ao palco da Football Summit às 17h40, com Pedro Pinto, para o painel “Da base até ao Topo e de Portugal para o Mundo”.