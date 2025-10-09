​Morreu o treinador do Boca Juniors aos 69 anos

09 out, 2025 - 10:30 • Hugo Tavares da Silva
O treinador do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, morreu na quarta-feira, aos 69 anos, em casa, onde estava a ser acompanhado com “prognóstico reservado”.
Russo lutava contra um cancro da próstata, diagnosticado pela primeira vez em 2018. Dessa vez superou a doença e voltou a treinar. Pegou no Boca nas temporadas de 2020 e 2021 e juntou alguns títulos ao seu legado. Riquelme, que foi seu jogador em 2007 naquela Libertadores conquistada contra o Grêmio, acabaria por dispensá-lo.
Mas, em 2025, voltou a chamar o seu antigo treinador, por quem nutria, parece evidente, muitíssimo carinho.
Este treinador argentino esteve no banco do Boca contra o Benfica, em junho, na ronda 2 do Mundial de Clubes.
“Como treinador construiu equipas inesquecíveis inspiradas na sua simplicidade para potenciar jogadores”, pode ler-se no mesmo diário argentino, que descreve Rusos como alguém amado pelas gentes do Rosário Central, Lanús e, claro, Estudiantes.
Conquistou 11 títulos como técnico, sendo um deles a Libertadores de 2007 com o Boca, depois de esmagar o Grêmio. Juan Román Riquelme era a bandeira daquele Boca Juniors, o homem que agora é o presidente do clube xeneize e que voltou a apostar no seu técnico por quem nutre, evidentemente, um carinho enorme.
O cidadão de Lanús, onde nasceu em abril de 1956, treinou ainda outros clubes como San Lorenzo, Rosario Central, Al-Nassr, Cerro Porteño, Alianza Lima, Millonarios, entre muitos outros. A sua trajetória foi construída entre 1990 e 2025.
Russo foi um futebolista de um só clube, apenas jogou no Estudiantes, e esteve perto de estar na convocatória para o México 86, segundo o “Clarín”. Carlos Bilardo, o selecionador, foi seu treinador no Estudiantes.