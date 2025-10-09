Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 09 out, 2025
Futebol Internacional

Paunovic, o homem que subiu o Oviedo à La Liga, foi agora despedido após oito jornadas

09 out, 2025 - 11:29 • Lusa

O português Nuno Gomes faz parte da equipa técnica que agora abandona o clube das Astúrias.

O treinador Veljko Paunovic foi esta quinta-feira demitido do comando do Oviedo, que fez regressar 24 anos depois à Liga espanhola, na primeira 'chicotada psicológica' da edição 2025/26 do primeiro escalão do futebol de Espanha.

"Sob a sua direção, o Real Oviedo alcançou a tão ansiada subida à primeira divisão, um êxito histórico que ficará para sempre na memória do oviedismo", lê-se no comunicado do clube.

Após oito jornadas, o Oviedo tem duas vitórias e seis derrotas e ocupa o 17.º lugar, com seis pontos, sendo a primeira equipa em zona de manutenção.

Com Paunovic, que assumiu o Oviedo em março de 2025, sai a restante equipa técnica, da qual fazia parte o adjunto português Nuno Miguel Gomes, que estava no clube igualmente desde a última época.

