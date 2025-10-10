Mourinho pedia todas as noites a Mkhitaryan que deixasse o Manchester United

Todas as noites, a mesma mensagem: "Miki, sai, por favor." E a resposta: "Saio se encontrar a equipa certa." Os protagonistas? Henrikh Mkhitaryan e José Mourinho, que depois de uma discussão não mais se puderam ver à frente, em 2016/17, no Manchester United.

Assim recorda o jogador, na autobiografia intitulada "A minha vida sempre ao centro, a viagem de um rapaz arménio", acabada de lançar.

No livro, entre outros episódios — como a passagem pela academia do São Paulo, onde aprendeu a falar português —, Mkhitaryan recorda o azedar da relação com Mourinho, quando ambos estavam no United.

Tudo começou com uma conversa entre os dois ao pequeno-almoço.

"Disse-lhe: 'Andas a criticar-me há ano e meio, desde que cheguei ao Manchester United'", recorda Mkhitaryan. "Mourinho disse-me que eu era uma m**** e eu perdi as estribeiras. 'Tu é que és uma m****. E das grandes'", respondeu o jogador, ao que o treinador explodiu: "Mou respondeu-me, 'Sai daqui, nunca mais te quero ver'."

Uma situação "grotesca"

A partir daí, José Mourinho começou a ignorar Mkhitaryan nos treinos, "um nível de silêncio religioso". Poderia dizer-se-ia que a relação entre ambos era inexistente, não fosse uma troca de mensagens por WhatsApp tão frequente e regular que se tornou praticamente ritualística.

"Todas as noites, ele mandava-me uma mensagem por WhatsApp: 'Miki, sai, por favor'. A situação tinha-se tornado grotesca. Eu respondia sempre a mesma coisa, era 'copy/paste': 'Saio se encontrar a equipa certa, caso contrário espero pelo verão'", relata o internacional arménio.

Para o final de janeiro, a mensagem de Mourinho para Mkhitaryan mudou: "Miki, por favor sai, assim posso contratar o Alexis Sánchez."

Era o super-agente Mino Raiola, falecido em 2022, que estava a tratar da mudança do internacional chileno do Arsenal para o United. Mkhitaryan sabia disso, uma vez que Raiola era também seu empresário, pelo que respondeu ao português: "Não vou sair só para te fazer um favor, e por favor pára de me mandar mensagens. Se quiseres, fala com o Mino."

A verdade é que a troca concretizou-se mesmo: Alexis para o United, Mikhitaryan para o Arsenal. Foi "flop" por "flop", dado que nem o chileno, nem o arménio tiveram sucesso em qualquer um dos novos clubes.

Reconciliação em Roma

Mkhitaryan acabaria por rumar à AS Roma, em 2019, onde, ironicamente, reencontraria Mourinho, que chegou à capital italiana em 2021. Desta vez, contudo, a união correu bem e o arménio tornou-se uma das peças-chave da equipa que conquistaria a primeira edição da Liga Conferência.

Em 2022, o próprio José Mourinho abordou o tema.

"O que me deixa feliz é que as pessoas estavam a dizer, 'Mkhitaryan não tem hipótese com o José, o José é daqueles que quando as coisas correm mal, nunca mais se endireitam'. Provámos o contrário, e fomos muito maduros, muito honestos um com o outro", contou o técnico.

Mkhitaryan trocou a Roma pelo Inter de Milão em 2023, uma saída que não terá agradado nada a Mourinho. Lá continua, aos 36 anos.