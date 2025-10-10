Sol Campbell não está preocupado com Gyökeres: "Dêem-lhe tempo, ele só vai ficar melhor e melhor"

Foi colega do último grande número 14 do Arsenal – Thierry Henry – e agora defende o atual portador da camisola. Eixo fundamental da defesa inquebrável dos "Invencíveis" de Wenger de 2003/2004, Sol Campbell falou com Bola Branca sobre Viktor Gyökeres, que trocou Portugal e o Sporting pelos "gunners". O avançado sueco só marcou três golos em 10 jogos neste regresso a Inglaterra, o que tem gerado apreensão entre os adeptos e figuras do Arsenal.

Mas não em Sol Campbell. Em Portugal para ser orador no Portugal Football Summit, o ex-internacional inglês defende o ex-leão: "Ele é um jogador de qualidade. Sabemos que demora sempre algum tempo para um jogador se adaptar ao ritmo de uma liga diferente, mas a qualidade está lá e ele só vai melhor e melhor. Tem uma equipa magnífica à sua volta e é bom, estamos felizes por tê-lo connosco", garante o central que passou seis épocas em Highbury.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



E a confiança em "Vik" é tanta, que Campbell faz mesmo um apelo a Arteta: que não seja tão rígido na estratégia utilizada. "Não acho que o Arteta tenha de adaptar o sistema. Tem é de adaptá-lo em certos momentos. Eles até podem jogar no sistema habitual, mas quando a equipa chega perto do Gyökeres, podem alimentá-lo com uma bola diferente. E com jogadores de qualidade isso é possível, podem misturar as estratégias. E acho que já estão a começar a fazê-lo", afirma Sol Campbell.

Ainda assim, ao microfone de Bola Branca, o antigo futebolista inglês pede paciência. "Vai demorar tempo. Não vai acontecer de imediato, mas o Gyökeres gosta daquela bola metida no espaço. Gosta de correr, gosta de cortar para dentro. Esse é o seu jogo. E haverá momentos em que, quando a equipa começar a compreender o seu lado mental e a perceber quando ele está pronto, isso vai acontecer. Têm de alimentá-lo. Ele adora certos tipos de bolas, e isso leva tempo a construir, essa relação com todos os jogadores, com os médios e tudo o resto. É tudo novo. Muito novo. Mas ele vai fazer golos, vai ganhar confiança. Está numa grande equipa. É preciso dar-lhe tempo", pede Campbell.

Em Lisboa, que já tinha visitado há umas semanas, no ex-defesa abordou ainda o regresso de José Mourinho ao futebol português, pela mão do Benfica. Campbell e Mourinho defrontaram-se por cinco vezes em Inglaterra – com o técnico sempre a defender o Chelsea e Sol a representar Arsenal e Portsmouth –, e nesses cinco desafios... o inglês não ganhou nenhum. Memórias que não impedem o reconhecimento ao antigo adversário. "Que treinador extraordinário. Voltou a casa e parece realmente tranquilo. E vai correr-lhe bem! Conhece o campeonato português de trás para a frente e acho que é muito bom para Portugal tê-lo de volta também. É uma figura de referência", admira o ex-central.

Sol Campbell está presente em duas palestras no Portugal Football Summit, da Federação Portuguesa de Futebol, sobre empreendedorismo e inovação.