Hallgrimsson. “Árbitro demonstrou respeito a mais por Portugal”

O selecionador da Irlanda, Hallgrimsson, reagiu à derrota (1-0) diante de Portugal.

O jogo

“É um resultado doloroso. Tentamos olhar para a exibição quando perdemos os jogos e a verdade é que o nosso plano resultou. A energia foi perfeita. Estar tão perto e acabar com nada é doloroso. Mas podemos tirar muito deste jogo. A entreajuda, a forma como defendemos. Agora, temos de deixar esta dor em Portugal e focarmo-nos no jogo de terça.”

Fadiga

“Sem, sem dúvida. No final da primeira parte vimos o mesmo acontecer. Quando se fica cansado, dá-se mais tempo ao jogador com a bola e esta equipa portuguesa tem tanta qualidade, não se pode dar tempo nem espaço a estes jogadores, porque eles vão encontrar sempre o passe certo.”

Penálti

“Eu não daria, mas as regras são assim. Foi à mão, mas a mão estava perto do peito. A maioria dos árbitros não assinalaria. Penso que o árbitro demonstrou respeito a mais por Portugal. Cartões amarelos, sete minutos de compensação na segunda parte, mas não gosto de dar desculpas.”

Exibição de Kelleher

“Sim, se não tivéssemos guarda-redes sofríamos mais golos. É um guarda-redes de classe mundial, mas foi uma grande exibição coletiva da equipa, não consigo apontar um jogador que tenha sido superior aos outros.”