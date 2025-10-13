Cabo Verde está no Mundial pela primeira vez na história

Cabo Verde está na fase final de um Mundial pela primeira vez na história. Os Tubarões Azuis venceram o Essuatíni, esta segunda-feira, por 3-0, e carimbaram o passaporte para o Campeonato do Mundo de 2026.

Era o "tudo ou nada". Cabo Verde chegava à última jornada da fase de grupos do apuramento africano na liderança, ainda que com os Camarões a morder-lhe os calcanhares. A missão parecia simples, mas os nervos complicaram um pouco: ganhar em casa, na Cidade da Praia, à pior equipa da classificação, que ainda não vencera, ou esperar que os camaroneses não derrotassem a Angola, igualmente em casa.

A primeira parte foi de grande desperdício, o que deixou a bancada cabo-verdiana ansiosa, contudo, ao segundo tempo, o nó desatou.

Aos 50 minutos, cruzamento de insistência de Yannick Semedo (Farense) da direita e Dailon Livramento (Casa Pia) falhou o remate de calcanhar à primeira. À segunda, encostou com sucesso e aninhou as esperanças de Cabo Verde no conforto das redes. Para festejar, correu para os adeptos, um sinal da união entre a seleção e o povo cabo-verdiano.

Cinco minutos depois, novo cruzamento de Yannick da direita, Diney desviou ao segundo poste e Willy Semedo encostou para o golo.

Tinha de ser Stopira

Ao minuto 90, foi o recém-entrado e recém-regressado Stopira — voltou à seleção um ano depois de se retirar do futebol internacional — a ser feliz.

Cruzamento rasteiro da direita da área para a boca da baliza, Deroy Duarte rematou para defesa e, na recarga, o capitão do Torreense, de 37 anos, bandeira do futebol cabo-verdiano, a atirar com tudo para o fundo das redes. Tirou a camisola e fundiu-se com o mar azul nas bancadas.

Apoteose dos cabo-verdianos, que se apuram pela primeira vez para um Campeonato do Mundo. Nos Camarões, a seleção local não conseguiu bater a Angola — um final feliz a toda a linha para Cabo Verde.

O Mundial 2026 realiza-se no México, no Canadá e nos Estados Unidos.