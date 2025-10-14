E o Brasil, agora de Ancelotti, desafinou pela primeira vez contra o Japão

14 out, 2025 - 16:40 • Lusa
O Brasil, já apurado para o Mundial2026 de futebol, perdeu neste terça-feira pela primeira vez na sua história com o Japão, ao 14.º jogo, ao cair em Tóquio por 3-2, depois de chegar ao intervalo a vencer por 2-0.
Naquela que foi a segunda derrota do selecionador Carlo Ancelotti à frente da seleção “canarinha”, depois de perder ainda na fase de qualificação para o Mundial diante da Bolívia (1-0), o jogo em Tóquio ficou marcado por dois períodos distintos.
No primeiro, o “escrete” marcou por Paulo Henrique, aos 26 minutos, e Gabriel Martinelli, aos 32, mas, na segunda parte, o Japão cresceu e reduziu por Takumi Minamino, aos 52, num lance em que Fabricío Bruno meteu a bola no adversário.
Keito Nakamura igualou o jogo aos 62 minutos, com nova ajuda involuntária de Fabrício Bruno, e Ayase Ueda, de cabeça, aos 71, selou a reviravolta dos nipónicos.
Ancelotti ainda fez entrar Estêvão, Richarlison e Caio Henrique, mas o Japão, também já apurado para o Mundial, segurou o triunfo, num jogo em que teve menos posse de bola, mas mais remates e remates enquadrados à baliza do estreante Hugo Sousa.
Em 14 jogos disputados, entre particulares e oficiais, esta foi a primeira vitória do Japão frente ao Brasil, com os “canarinhos” a terem 11 vitórias, registando-se ainda dois empates.
Nesta paragem dedicada às seleções, a seleção brasileira tinha goleado na sexta-feira a Coreia do Sul por 5-0.