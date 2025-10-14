Mundial 2030 "já está a ser trabalhado"

O diretor de operações de segurança da FIFA, Andrey Reis, adiantou esta terça-feira à agência Lusa que o Mundial de futebol de 2030 "já está a ser trabalhado" com as nações dos diferentes continentes, incluindo Portugal. Atualmente, o foco do seu trabalho, assumiu, passa "só pelos mundiais masculinos" e são preparados "sempre a quatro anos" do evento, mas, no caso do Mundial de 2030, já começou os preparativos. "Já estamos a conversar com a APCVD, com pessoas em Marrocos, Espanha, tenho contacto com a CONMEBOL [Confederação Sul-Americana de Futebol], de pessoas que trabalham connosco na área da segurança para começar algumas discussões estratégicas", adiantou Andrey Reis. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O diretor de operações de segurança da FIFA falava à agência Lusa no decorrer da terceira edição do S4Congresso (Sfety, Security, Service, Sports events), este ano, sob o lema "Rumo a eventos desportivos mais seguros e acolhedores", organizado pela Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), em Viseu.

Andrey Reis foi interveniente no painel sobre "Mundial de clubes da FIFA - Desafios e Lições", em que também participaram o diretor de segurança, proteção e acesso da FIFA, Helmut Spahn e os diretores de segurança do FC Porto, Carlos Carvalho, e do Benfica, Nuno Constâncio. Este responsável disse que uma das formas de Portugal se preparar para o Mundial2030 "é com eventos como este" organizado pela APCVD e realçou que o país "já está bem avançado em alguns requisitos", até pela experiência do Euro2004, o que faz com que o planeamento da segurança "já esteja muito à frente" em Portugal. Para já, o contacto com os restantes países envolvidos no Mundial2030 "existe ainda muito nível estratégico", entre a FIFA e as federações de cada país, e "toda a definição da estrutura do torneio ainda será validada entre todos". No decorrer da sua intervenção, Andrey Reis assumiu que a FIFA tem os seus requisitos próprios e depois cada país cumpre com essas condições "da maneira que entender, tendo em conta as suas leis e organização", tendo é de "cumprir com o exigido". A título de exemplo deu a escolta necessária às seleções, sendo que se a mesma é feita "de mota, de carro ou de outra maneira cada país ou estado decide", pois "a FIFA não interfere na segurança interna" de cada um. Uma das referências em debate no painel foi a mais recente competição nos Estados Unidos, o Mundial de Clubes de 2025, que se realizou em vários estados com diferentes leis e contou com a participação de Benfica e FC Porto. O diretor de segurança do FC Porto, Carlos Carvalho, defendeu que "um planeamento nunca pode ser descurado" e deve "passar muito pelo serviço" que foi diferente, de estado para estado, nos Estados Unidos, como, por exemplo, a forma como os adeptos e jornalistas foram recebidos e essa "é a questão que traz mais obstáculos".