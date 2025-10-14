"Uma nova independência". Presidente de Cabo Verde festeja apuramento para o Mundial

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, comparou a qualificação inédita do país para o Mundial 2026 de futebol masculino como “uma nova independência”, numa mensagem de felicitação publicada na rede social Facebook.



“Trata-se, simbolicamente, de uma nova independência, pois provámos que, nestes 50 anos, lançámos as bases e crescemos, em todos os domínios da vida económica e social”, referiu, depois da vitória por 3-0 frente à seleção de Essuatíni, na segunda-feira, na cidade da Praia.

“De um país improvável, em 1975, hoje, revelamos, mais uma vez, que já somos um país de possibilidades. Se podemos ir à Copa do Mundo, podemos também ganhar noutras esferas e mostrar ao mundo que somos um povo de alma grande”, acrescentou.

José Maria Neves fez ainda uma alusão ao apoio à seleção cabo-verdiana, em todas as ilhas do arquipélago e na diáspora.

“Ficou evidente que quando estamos unidos podemos vencer todos os obstáculos”, escreveu, deixando um prognóstico: “Juntos, vamos longe! Seremos imbatíveis!”, concluiu.

Também a Assembleia Nacional, parlamento cabo-verdiano, publicou uma mensagem de felicitações na mesma rede social, salientando o facto de a conquista ter sido alcançada “no ano em que o país celebra os 50 anos” da independência, classificando a conquista como “a materialização do espírito cabo-verdiano”.

A seleção cabo-verdiana de futebol masculino carimbou, na terça-feira, o apuramento direto para o Mundial2026, a realizar nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.

Na décima e derradeira jornada da fase qualificação africana, os Tubarões Azuis receberam e venceram por 3-0 a última classificada do grupo D, Essuatíni, com golos de Dailon Livramento (Casa Pia), Willy Semedo (Omonia, Chipre) e Stopira (Torrense), terminando em primeiro lugar.