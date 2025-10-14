Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 13 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Uma nova independência". Presidente de Cabo Verde festeja apuramento para o Mundial

14 out, 2025 - 09:52 • Lusa

José Maria Neves diz que Cabo Verde provou que é "um país de possibilidades" depois de ter conseguido um inédito apuramento para o Campeonato do Mundo.

A+ / A-

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, comparou a qualificação inédita do país para o Mundial 2026 de futebol masculino como “uma nova independência”, numa mensagem de felicitação publicada na rede social Facebook.

“Trata-se, simbolicamente, de uma nova independência, pois provámos que, nestes 50 anos, lançámos as bases e crescemos, em todos os domínios da vida económica e social”, referiu, depois da vitória por 3-0 frente à seleção de Essuatíni, na segunda-feira, na cidade da Praia.

“De um país improvável, em 1975, hoje, revelamos, mais uma vez, que já somos um país de possibilidades. Se podemos ir à Copa do Mundo, podemos também ganhar noutras esferas e mostrar ao mundo que somos um povo de alma grande”, acrescentou.

José Maria Neves fez ainda uma alusão ao apoio à seleção cabo-verdiana, em todas as ilhas do arquipélago e na diáspora.

“Ficou evidente que quando estamos unidos podemos vencer todos os obstáculos”, escreveu, deixando um prognóstico: “Juntos, vamos longe! Seremos imbatíveis!”, concluiu.

Também a Assembleia Nacional, parlamento cabo-verdiano, publicou uma mensagem de felicitações na mesma rede social, salientando o facto de a conquista ter sido alcançada “no ano em que o país celebra os 50 anos” da independência, classificando a conquista como “a materialização do espírito cabo-verdiano”.

A seleção cabo-verdiana de futebol masculino carimbou, na terça-feira, o apuramento direto para o Mundial2026, a realizar nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.

Na décima e derradeira jornada da fase qualificação africana, os Tubarões Azuis receberam e venceram por 3-0 a última classificada do grupo D, Essuatíni, com golos de Dailon Livramento (Casa Pia), Willy Semedo (Omonia, Chipre) e Stopira (Torrense), terminando em primeiro lugar.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 13 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)