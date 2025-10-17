Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Bruno Lage processa Botafogo e pede indemnização de 1,5 milhões de euros

17 out, 2025 - 09:18 • Eduardo Soares da Silva

Treinador alega que o clube brasileiro não pagou os valores que lhe devia após a rescisão de contrato.

O treinador Bruno Lage deu entrada num processo em tribunal contra o Botafogo, no Brasil, e pede uma indemnização a rondar os 1,5 milhões de euros.

O português, que recentemente deixou o Benfica, orientou a equipa do Rio de Janeiro entre julho e outubro de 2023, não tendo terminado a época. Segundo o "Globoesporte", Lage alega que não recebeu o valor da indemnização e alega ainda danos morais.

Lage argumenta que o Botafogo não cumpriu com um acordo de parcelamento do pagamento de verbas devidas ao português e acusa o clube de "mascarar o pagamento de natureza salarial" através dos seus direitos de imagem.

O técnico exige o pagamento dos salários até ao final do contrato, que terminava apenas em dezembro desse mesmo ano, subsídios e ainda cerca de 16 mil euros em danos morais.

É a segunda vez que Bruno Lage recorre à justiça contra o Botafogo. Em abril, o português abriu um processo contra o dono do clube, John Textor, por ter assinado um contrato em que o americano se comprometia a dar a Lage a oportunidade de treinar o Lyon ou o Crystal Palace em 2024, outros clubes sob sua liderança.

A passagem de Lage pelo Brasil foi conturbada. Chegou a meio da temporada como substituto de Luís Castro, que rumou à Arábia Saudita, mas perdeu a liderança do campeonato.

Lage não chegou ao fim da época e o Botafogo viria mesmo a perder o título. Em 15 jogos orientados, venceu quatro, empatou sete e perdeu quatro.

