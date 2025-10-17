Equipas da La Liga vão fazer protesto contra a realização do Villarreal-Barcelona em Miami

Depois da UEFA ter aprovado o pedido da Federação Espanhola de Futebol para que o Villarreal-Barcelona se realize em Miami, nos Estados Unidos, a 20 de dezembro, os jogadores da La Liga anunciaram que irão fazer um protesto "de forma simbólica como reinvidicação".

O anúncio foi feito pela Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE), que criticou a "falta de transparência, diálogo e coerência" da federação espanhola.

O primeiro jogo da 9ª jornada da Liga Espanhola, entre Real Oviedo e Espanyol, deverá ser o primeiro a conhecer protestos, com início marcado para as 21 horas locais (20 horas em Lisboa).

Em cima da mesa está a proposta para não se jogarem os primeiros segundos de cada partida nesta jornada, onde o Barcelona recebe o Girona e o Villarreal recebe o Bétis, ambos os jogos no sábado.

Uma das equipas avança ao El País que o protesto acontecerá nos primeiros 15 segundos, enquanto o AS avança que o protesto será nos primeiros 30 segundos.

Desde que foi anunciada a possibilidade de o jogo entre Villarreal e Barcelona ser disputado em Miami, a AFE pediu esclarecimentos à La Liga, que não atendeu à associação.

Esteve marcada para a passada terça-feira uma reunião entre os capitães das equipas e o presidente da federação, à qual Javier Tebas não compareceu, propondo como datas alternativas os dias de jogos europeus, com os capitães a recusarem.