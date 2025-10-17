Primeiro-ministro britânico quer levantar proibição de adeptos israelitas no Aston Villa-Maccabi Tel Aviv

A decisão foi tomada na quinta-feira e foi anunciada através de um comunicado do Aston Villa, que afirmou que a Autoridade de Segurança de Birmingham tinha formalmente aconselhado o clube e a UEFA para que os adeptos visitantes não pudessem entrar no Villa Park no jogo de 6 de novembro, da Liga Europa.

Starmer afirmou, nas redes sociais, que foi a "decisão errada" e que não iria "tolerar antissemitismo": "O papel da polícia é assegurar que todos os adeptos de futebol possam desfrutar do jogo sem medo de violência ou intimidação."

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ficou "irritado" e quer reverter a proibição de adeptos israelitas do Maccabi Tel Aviv deslocarem-se até ao Reino Unido, em novembro, para assistirem ao jogo em casa do Aston Villa, em Birmingham.

Opinião semelhante teve a polícia das Midlands, que classificou o jogo como alto risco e com probabilidade elevada de existirem manifestações a favor da causa palestiniana ao longo do dia.

"Esta decisão baseia-se nas mais recentes informais que temos e incidentes anteriores, incluindo confrontos violentos e crimes de ódio ocorridos durante o jogo da Liga Europa entre o Ajax e o Maccabi Tel Aviv, em Amesterdão, no ano passado", disse a polícia em comunicado.



Segundo o "The Times", o primeiro-ministro reforçou que respeita a independência da polícia das Midlands, mas que quer ver revertida a decisão. Há vários ministros e políticos locais em conversações com as autoridades para que a suspensão seja revertida.

O Maccabi Tel Aviv vai receber os dinamarqueses do Midtjylland na próxima semana, no dia 23 de outubro, antes da visita a Birmingham, a 6 de novembro.

Desde a escalada da violência com o Hamas que as equipas de Israel jogam partidas europeias em terrenos neutros. O Maccabi Tel Aviv tem jogado na Sérvia, em Backa Topola, uma decisão que poderá também ser revetida depois de assinado o acordo para o cessar-fogo em Gaza, que permitiu que mais de 200 mil pessoas regressassem ao norte do enclave na semana passada.

Até ao cessar-fogo, vinha a crescer a pressão para que a UEFA suspendesse os clubes e a seleção de Israel de competirem nas provas internacionais, da mesma forma que fez com a Rússia após a invasão na Ucrânia em 2022.