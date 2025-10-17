Protesto no Oviedo – Espanhol não foi transmitido na tv

17 out, 2025 - 23:29
Os jogadores do Oviedo – Espanhol protestaram contra o facto de o Barcelona – Villarreal vir a ser jogado nos Estados Unidos.
Os atletas ficaram parados durante os primeiros 15 segundos do jogo.
No entanto, a transmissão televisiva não mostrou o momento: foram vistas imagens fora do estádio e só regressaram quando os atletas já estavam a jogar.
O protesto poderá ser repetido nas próximas partidas da jornada.
Dentro das quatro linhas, o Espanhol ganhou 2-0, golos de Kike García e Pere Milla.