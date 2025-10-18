Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Inglaterra

Nottingham Forest despede segundo treinador da temporada

18 out, 2025 - 16:15

Técnico Postecoglou aguentou oito jogos e não ganhou nenhum.

O Nottingham Forest demite o técnico Ange Postecoglou depois da derrota da equipa contra o Chelsea.

"Após uma série de resultados e desempenhos dececionantes, Ange Postecoglou foi dispensado das suas funções como treinador principal, com efeito imediato. O clube não fará mais comentários neste momento", lê-se no comunicado.

De recordar que o técnico australiano, de 60 anos, substituiu Nuno Espírito Santo há pouco mais de um mês. No entanto, em oito jogos conseguiu apenas seis derrotas e dois empates.

