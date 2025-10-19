Amorim ganha em casa do Liverpool

19 out, 2025 - 18:31
O Manchester United, de Ruben Amorim, venceu o Liverpool, fora, por 2-1, em partida da liga inglesa.
Os “red devils” entraram a ganhar no terreno adversário, com Mbeumo a marcar logo no primeiro minuto.
Aos 78 minutos responderam os “reds”, por Gakpo, já depois de três bolas nos ferros.
Com a equipa da casa a pressionar, é o central Maguire a voltar a dar vantagem ao United, aos 84 minutos, de cabeça, após cruzamento de Bruno Fernandes.
É o segundo triunfo consecutivo do United na Premier League, o primeiro desde a chegada do técnico luso.
Com esta vitória, o Manchester United sobe ao nono lugar da classificação e aos 13 pontos. Já o Liverpool é agora terceiro, com 15 pontos.