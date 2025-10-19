Brasileirão ao rubro. Flamengo derrota Abel Ferreira

19 out, 2025 - 22:09
O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu 3-2, contra o Flamengo, no jogo grande do Brasileirão, na jornada 29.
Pelo Fla marcaram De Arrascaeta, Jorginho e Pedro.
Já pelo Verdão descontaram Vítor Roque e Gustavo Gomez.
Após este encontro, os dois primeiros classificados estão empatados na frente do campeonato, com 61 pontos. O Palmeiras tem vantagem, por ter mais vitórias.
Na próxima jornada, os comandados de Abel Ferreira recebem o Cruzeiro, de Leonardo Jardim. Já o Flamengo, visita o Fortaleza.
Nota ainda para a expulsão de Piquerez, aos 90+6.