Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Brasil

Brasileirão ao rubro. Flamengo derrota Abel Ferreira

19 out, 2025 - 22:09

As duas equipas estão empatadas na frente do campeonato.

A+ / A-

O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu 3-2, contra o Flamengo, no jogo grande do Brasileirão, na jornada 29.

Pelo Fla marcaram De Arrascaeta, Jorginho e Pedro.

Já pelo Verdão descontaram Vítor Roque e Gustavo Gomez.

Após este encontro, os dois primeiros classificados estão empatados na frente do campeonato, com 61 pontos. O Palmeiras tem vantagem, por ter mais vitórias.

Na próxima jornada, os comandados de Abel Ferreira recebem o Cruzeiro, de Leonardo Jardim. Já o Flamengo, visita o Fortaleza.

Nota ainda para a expulsão de Piquerez, aos 90+6.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)