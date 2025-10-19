Rafael Leão bisa pelo Milan

O português Rafael Leão, autor dos dois golos do AC Milan, foi determinante para a vitória dos milaneses na receção à Fiorentina, 2-1, resultado que dá ao vencedor a liderança isolada da Liga italiana.

O AC Milan passa para o primeiro lugar, isolado, à sétima jornada, com 16 pontos, mais um ponto do que o trio composto por Inter, Nápoles e Roma.

O campeonato italiano segue bastante intenso, com o Bolonha com 13 pontos, e Juventus e Como com 12.

A jogar em casa, o AC Milan apanhou um 'grande susto', com o golo 'viola' aos 55 minutos, marcado pelo alemão Robin Gosens.

Mas o AC Milan ainda tinha muitos recursos na partida, como o avançado português, em noite inspirada.

Leão, no seu terceiro jogo da época, foi titular e estreou-se a marcar, com um belo golo aos 63 minutos - remate de fora da área, forte e colocado, fora do alcance do experiente David de Gea.

Aos 86 minutos, foi-lhe dada ordem para avançar para a cobrança de uma grande penalidade. Com muita calma, Leão enganou De Gea e assegurou a conquista dos três pontos pela sua equipa.