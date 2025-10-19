Ruben Amorim. “Maior vitória desde que cheguei”

O treinador do Manchester United, Ruben Amorim, estava feliz com o triunfo, fora, diante do Liverpool.

"É muito importante. É algo significativo. O que isto significa para os nossos fãs, ganhar aqui... Não digo que é mágico, mas é muito bom. E dá alento à equipa, que percebe que podemos vencer qualquer jogo mesmo não jogando tão bem", disse.

Foi a melhor primeira parte do United?

"Não, acho que já houve outras que foram boas. Sabíamos o que tínhamos de fazer, respeitámos o que tínhamos de fazer, e depois aquele espírito e aquele bocadinho de sorte que é preciso. Uma defesa que nos ajuda a aguentar. E desta vez conseguimos marcar. Acho que fizemos um bom jogo em espírito e no aspeto defensivo, acho que temos de melhorar com bola".

Maior vitória

"Acho que foi a maior vitória desde que cheguei ao Manchester United. Hoje significa muito, mas amanhã não significará grande coisa. São três pontos e é uma boa vitória. Lutámos por cada bola, perdemos a compostura na segunda parte, mas o espírito estava lá e isso é o mais importante. Se tivermos espírito, podemos ganhar qualquer jogo. Foi um bom dia e agora estou preocupado com o Brighton. Vou aproveitar, mas vamos concentrar-nos no Brighton."

O que correu bem

"Vimos o jogo e percebemos a importância das nossas jogadas ensaiadas e que os jogadores mais experientes entram no início. Sempre que jogamos neste ambiente, se bloquearmos bem no início, sentimos a defesa a mudar e sentimos isso no nosso estádio, tal como todas as grandes equipas. Foi uma boa vitória. Isto vai dar-nos mais confiança ao longo da semana e alegria aos nossos adeptos, eles merecem e isso está nas nossas mãos. Isto já faz parte do passado, agora é hora de olhar para o futuro."