Danny Rohl é o novo treinador do Rangers

O Rangers anunciou a contratação do treinador Danny Rohl, que assina contrato válido por duas épocas e meia.

Russell Martin foi despedido após um mau início de temporada com apenas cinco vitórias em 18 jogos disputados e no 6.º lugar do campeonato escocês.

Rohl, de 36 anos, esteve as últimas duas épocas no Sheffield Wednesday, no Championship, onde conseguiu manter o clube na divisão. Antes, o alemão tem um currículo rico como adjunto. Passou pelo Bayern de Munique, Southampton e RB Leipzig.

"É um enorme privilégio tornar-me treinador de um clueb tão incrível e reconhecido a nível mundial. Sei que foi um início de época difícil, mas há ainda muito por jogar nas quatro divisões em que estamos. Não temos tempo a perder, vamos começar já", disse.

A estreia de Rohl será na Noruega contra o Brann, na quinta-feira, para a Liga Europa.