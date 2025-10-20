Menu
  Bola Branca 18h14
  20 out, 2025
Danny Rohl é o novo treinador do Rangers

20 out, 2025 - 19:32 • Redação

Alemão vai tentar salvar o gigante escocês de um mau início de temporada.

O Rangers anunciou a contratação do treinador Danny Rohl, que assina contrato válido por duas épocas e meia.

Russell Martin foi despedido após um mau início de temporada com apenas cinco vitórias em 18 jogos disputados e no 6.º lugar do campeonato escocês.

Rohl, de 36 anos, esteve as últimas duas épocas no Sheffield Wednesday, no Championship, onde conseguiu manter o clube na divisão. Antes, o alemão tem um currículo rico como adjunto. Passou pelo Bayern de Munique, Southampton e RB Leipzig.

"É um enorme privilégio tornar-me treinador de um clueb tão incrível e reconhecido a nível mundial. Sei que foi um início de época difícil, mas há ainda muito por jogar nas quatro divisões em que estamos. Não temos tempo a perder, vamos começar já", disse.

A estreia de Rohl será na Noruega contra o Brann, na quinta-feira, para a Liga Europa.

