  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Mundial sub-20

Depois da magia no Qatar e em Paris, Marrocos é campeão do mundo de sub-20 com herói do Famalicão

20 out, 2025 - 09:00 • Hugo Tavares da Silva

Marrocos conquista o primeiro troféu da categoria, o segundo para África. Yassir Zabiri, nascido em Rabat em 2005, fez os dois golos contra a Argentina de Tomás Pérez e Prestianni.

O avançado do Famalicão Yassir Zabiri fez os dois golos da final do Mundial de sub-20 entre Marrocos e Argentina. O torneio disputou-se no Chile.

Marrocos conquista assim o primeiro troféu da categoria, o segundo para África, depois do feito do Gana em 2009, depois de bater o Brasil nos penáltis. O avançado do Famalicão, nascido em Rabat em 2005, chegou a Portugal em 2024/25, proveniente do Union Touarga.

Na semifinal, contra a França, o avançado até fez uma ‘panenkada’ e Hassan Nader gostou do que viu...

Marrocos, entre a magia do futebol e as fissuras na sociedade: "Os estádios estão aqui, onde estão os hospitais?"

Futebol Internacional

Marrocos, entre a magia do futebol e as fissuras na sociedade: “Os estádios estão aqui, onde estão os hospitais?"

Parceiro de Portugal no Mundial 2030, com a seleçã(...)

A Argentina, com Tomás Pérez e Gianluca Prestianni no 11 de Diego Placente, que tem vestido a camisola de mago, perdeu a final do Mundial de sub-20 pela segunda vez, repetindo o que acontecera em 1983, quatro anos depois de Diego Maradona vencer a prova, depois de esquecido por Menotti para o Mundial de 1978 dos graúdos.

Os argentinos são os triunfadores recordistas do torneio, com seis títulos mundiais em 18 participações, à frente do Brasil, que somou cinco em 20 participações. Portugal conquistou a competição em 1989 e 1991, com Carlos Queiroz no banco e a ‘geração de ouro’ a vestir-se para coisas especiais.

Marrocos confirma assim a onda dourada do seu futebol, apesar das fissuras na sociedade. Depois da semifinal no Qatar 2022 e do bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, os africanos conseguem agora um título mundial inédito e prometem a chegada de uma geração especial.

  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
