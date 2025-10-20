Graham Potter regressa à Suécia para treinar a seleção nacional

A Suécia anunciou, esta segunda-feira, que o treinador inglês Graham Potter é o novo selecionador nacional.

Os nórdicos decidiram trocar de treinador depois do insucesso do dinamarquês Jon Dahl Tomasson, que não conseguiu mudar o rumo da seleção ao longo dos 18 jogos que orientou a equipa no último ano.

A Suécia já não conseguirá estar no Campeonato do Mundo através da ronda de apuramento normal e resta apenas a via do "play-off" da Liga das Nações para sonhar chegar à fase final.

Graham Potter regressa ao futebol sueco depois de oito anos em Inglaterra, com passagens pelo West Ham, Chelsea, Brighton & Hove Albion e Swansea City.

Foi na Suécia que o treinador inglês se afirmou como treinador. Aceitou o cargo para treinar o Ostersunds, em 2011, na quarta divisão.

Conduziu o clube ao longo de oito temporadas e levou-os às provas europeias, o que lhe abriu as portas do futebol profissional em Inglaterra.

A Suécia é uma das seleções com muito talento emergente: Alexander Isak tornou-se o jogador mais caro do futebol inglês este verão ao trocar o Newcastle pelo Liverpool, Viktor Gyokeres mudou-se para o Arsenal este verão, o médio Lucas Bergvall do Tottenham, aos 19 anos, é também um dos melhores jovens do campeonato inglês.

Os suecos são uma seleção histórica nos torneios internacionais, tendo chegado à final em 1958 e terminado no terceiro lugar no Mundial de 1950 e 1994. No entanto, falharam presença no último Europeu e Mundial.