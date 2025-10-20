Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 20 out, 2025
Liverpool

Klopp sobre Diogo Jota: "Foi tão duro, ainda não consigo falar bem do assunto"

20 out, 2025 - 16:50 • Eduardo Soares da Silva

Antigo treinador do Liverpool recorda a contratação do internacional português e acredita que é "impossível" substituí-lo nos "reds".

O antigo treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, considera o dia da morte de Diogo Jota como "o mais duro do ano".

Numa entrevista ao podcast "Diary of a CEO", o técnico alemão revelou que foi o próprio que se interessou na contratação do internacional português em 2020: "Ainda me lembro quando o vi pela primeira vez no Wolves. As pessoas contam histórias sobre a contratação do Salah e são verdade. As pessoas falaram-me dele e decidimos todos juntos. Mas no Diogo, ninguém me disse para ir ver jogos dele. Eu vi-o e pedi mais material dele."

"Acho que ele ficou surpreendido que estavamos interessados nele e desde o primeiro dia que contribuiu decisivamente", prossegue Klopp.

O alemão questiona "como é que substituir alguém como o Diogo Jota?". "Não é pelo jogador, é pelo homem que foi. Ele era bom com toda a gente. Ele muito próximo do James Milner, mas também do Tsimikas, é como a lua e marte. Ele era assim", explica.

O Liverpool, campeão em título, não começou bem a temporada e vai numa série de quatro derrotas consecutivas na Premier League. Klopp acredita que o balneário estará ainda a sofrer com a perda do antigo colega de equipa.

"Nem sequer consigo imaginar o balneário sem ele lá. É tão duro, nem consigo falar bem do assunto. Foi um choque incrível, e acredito que seja assim com os rapazes na equipa. Ninguém no Liverpool vai alguma vez usar isto como desculpa, mas todos os dias ele entram naquela sala onde ele estava. Lidar com isto pessoalmente não é fácil. Agora, como clube, tens de pensar como o vais substituir. És obrigado a isso. E isso é muito difícil, impossível até", conclui.

Diogo Jota morreu num acidente de viação em Espanha no dia 3 de julho de 2025. O carro que o levava para o arranque da pré-temporada despistou-se e vitimou o antigo jogador do Liverpool e também o seu irmão, André Silva.

Os "reds" retiraram a sua camisola número 20, continuam a pagar o seu contrato à família do português e há homenagens ao avançado em todos os jogos do Liverpool.

Formado no Gondomar e Paços de Ferreira, Jota jogou ainda no FC Porto, Wolves e Liverpool. Foi uma vez campeão de Inglaterra e venceu duas Ligas das Nações.

