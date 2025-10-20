Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Futebol internacional

Lembra-se de Forlán? Joga nos veteranos no Uruguai e foi internado com três costelas partidas

20 out, 2025 - 10:10

O melhor futebolista do Mundial 2010, domador da fera jabulani, lesionou-se depois de um choque num mui intenso clássico entre Old Boys e Old Christians.

O homem que foi despachado do Manchester United por Alex Ferguson por ignorar um conselho quanto às botas certas para um determinado relvado ainda anda aí para as curvas.

Diego Forlán, um uruguaio com um futebol especial e que até já experimentou o ténis profissional, lesionou-se num jogo de veteranos da Liga Universitária de Desporto do Uruguai, um clássico entre Old Boys e Old Christians, e foi internado.

O antigo avançado fraturou três costelas e ainda teve um episódio de pneumotórax, que consiste na presença de ar entre o pulmão e a parede do tórax.

Forlán, de 46 anos, joga na categoria de maiores de 40 anos e foi hospitalizado. O melhor futebolista do Mundial de 2010, na África do Sul, onde domou a bola caprichosa como se domam as ferozes feras, sofreu um choque com um adversário e foi levado para o hospital, onde se mantém internado. Deverá ter alta na terça-feira, segundo a imprensa uruguai.

Forlán, que partilhou balneário com Cristiano Ronaldo no Manchester United, pendurou as botas em 2018, no Kitchee, um clube de Hong Kong. No currículo conta com passagens por Atlético Madrid, Villarreal, Inter de Milão, Peñarol e Independiente.

Em 2024, o ex-futebolista estreou-se no ténis profissional, competindo num challenger de Montevidéu.

